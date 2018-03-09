Из барнаульской бургерной MAMA, Ya POEL burgers вывозят мебель

В Барнауле закрылись бургерная MAMA, Ya POEL burgers и кофейня "Свитер", которые работали по адресу пр. Ленина, 44а около политеха. Окончательное решение о продолжении работы заведения должны были принять в конце января. 9 марта из заведения вывезли мебель, сообщают корреспонденты altapress.ru.
Владелец заведения Иван Олишевский рассказал СМИ, что было несколько причин, из-за которых пришлось закрыть заведения. Одна из них — шумные работы, которые ведутся в здании. Из-за них стало невыгодно работать.
Напомним, заведения MAMA, Ya POEL burgers и "Свитер" начали работать в городе в конце 2016 года. Наблюдатели отмечали, что цена блюда в заведении слишком высока для студенческой аудитории, на которую оно рассчитывалось.
Летом 2017 года там обнаружили кишечную палочку, а позже к MAMA, Ya POEL burgers были претензии УФАС из-за провокационной рекламы.
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