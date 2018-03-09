Из барнаульской бургерной MAMA, Ya POEL burgers вывозят мебель

Владелец заведения Иван Олишевский рассказал СМИ, что было несколько причин, из-за которых пришлось закрыть заведения. Одна из них — шумные работы, которые ведутся в здании. Из-за них стало невыгодно работать.

Напомним, заведения MAMA, Ya POEL burgers и "Свитер" начали работать в городе в конце 2016 года. Наблюдатели отмечали, что цена блюда в заведении слишком высока для студенческой аудитории, на которую оно рассчитывалось.

Летом 2017 года там обнаружили кишечную палочку, а позже к MAMA, Ya POEL burgers были претензии УФАС из-за провокационной рекламы.