Стало известно, что разместят на первом этаже Старого базара в Барнауле

Анна Ломоносова-Тайшина,

соучредитель компании "ТЦ БЦ. Управление коммерческой недвижимостью":

— Первый этаж по периметру занимает галерея помещений с отдельными входами на улицу Мало-Тобольская, проспект Ленина и набережную. Они рассчитаны либо на "импульсный" товар, то есть то, что "забежал-взял-выбежал".

Это могут быть табачные лавки, магазины крафтовых напитков, аптека, цветы и прочее. Либо это могут быть кафе и рестораны. "Технические условия позволяют, чтобы на первом этаже комфортно разместились кофейни, бары, ресторанчики. У всех помещений могут быть летние террасы на улице Мало-Тобольская", — уточняет эксперт.

Всего на первом этаже рынка запланировано 11 помещений площадью от 30 до 120 кв. м с отдельными входами со стороны пр. Ленина и улицы Мало-Тобольской. Кроме общепита здесь хотят разместить магазин низких цен и товаров для садоводов, алкомаркет, цветочную лавку, булочную.

В середине торгового зала выделены "аллеи" для 27 магазинов непродовольственных товаров, включая одежду и обувь. Для них запланированы помещения площадью от 10 до 20 кв. м. Еще архитекторы предусмотрели просторный санузел и место для эскалатора.

Анна Ломоносова-Тайшина,

соучредитель компании "ТЦ БЦ. Управление коммерческой недвижимостью":

— Второй этаж — это классический продовольственный рынок с большими зонами разгрузки товара, подготовки рыбы и мяса, камерами охлаждения и хранения, современными системами кондиционирования и отопления.

Здесь будут классические прилавки для мяса, рыбы, меда, кондитерских и молочных изделий, овощей и фруктов. Кроме них — коптильня и пекарня.

Справка

Рынок "Центральный" построили в 1987 году. Его площадь 6 тыс. кв. м. Городские власти пытались продать здание более 10 раз. В 2017 году его выкупила СК "Сибирия", которая сейчас финансирует реконструкцию проекта. Планируется, что обновленный рынок откроется к осени. Пока Анна Ломоносова-Тайшина не называет конкретных ритейлеров, которые разместятся в Старом базаре.