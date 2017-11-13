Собственник Старого базара в Барнауле бьется за места для парковок около здания

Евгений Башкиров,

главный архитектор "Алтайгражданпроекта":

С появлением пешеходной зоны на улице Мало-Тобольской прервались все транспортные связи со зданием Старого базара. Но к рынкам нужно подъезжать на машине, а не делать их пешеходно-доступными. По концепции проекта туркластера "Барнаул — горнозаводской город" на территорию рынка предложено попадать через Мало-Олонскую по специально построенному мосту.

Видимо, это предложение не удовлетворяет собственников Старого базара — компанию "Сибирия". По их заданию архитекторы подбирают другие варианты, которые позволят попадать к рынку на автомобиле, а также припарковать там машину.

На представленном "Алтайгражданпроектом" рендере места под стоянку отводятся вдоль двух фасадов здания: выходят на пр. Ленина и Барнаулку. Причем вдоль реки предлагается устроить самое больше количество парковочных мест.

Но, видимо, это решение не утраивает администрацию города. Чиновники запланировала устроить здесь еще одну набережную. Как рассказала на совете Татьяна Сибиркина, завотделом по развитию туризма в Барнауле, финансирование на этот проект может поступить из федерального бюджета по программе "Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ на 2019-2025 годы". Заявку на участие в ней уже подготовили.

Евгений Башкиров,

главный архитектор "Алтайгражданпроекта":

Все варианты решения транспортного вопроса еще до конца не просчитаны, поэтому мы не готовы продвигать этот или другие варианты. Но транспортный вопрос нужно решать уже сейчас. Старый базар — это единственный объект туристического кластера, который работает.

Решит вопрос с парковкой "Сибирия" могла бы, выкупив расположенное рядом с рынком здание на ул. Мало-Тобольской, 23а. Собственник выставлял его на продажу в сентябре за 33 млн рублей. Это длинное одноэтажное здание, отделанное белым и бежевым сайдингом из пластика. Вдоль него устроены лотки для уличной торговли. По данным справочника 2ГИС, в нем находятся магазины одежды и мебели. Их реклама украшает фасад. Объект явно не вписывается в обновляемый образ улицы и его закрыли забором.

Справка

Здание Старого базара реконструируют: разрушены лестницы со стороны улицы, предполагается обновление инженерных систем, установление эскалаторов, траволаторов и торгового оборудования для рынка на втором этаже. На первом этаже запланировано устройство помещений для кафе и ресторанов. Для каждого предусмотрен отдельный вход со стороны улицы. На втором – навесы от солнца над террасой. Завершить реконструкцию здания собственник намерен к осени 2018 года.