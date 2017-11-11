В реликтовом бору Барнаула построят еще один туристический кластер – спортивно-оздоровительный

Администрация Барнаула планирует построить на федеральные деньги новый кластер. Комплекс спортивно-оздоровительных предприятий может разместиться в реликтовом ленточном бору Барнаула. Инициативу презентовали 10 ноября на заседании Общественного совета по реализации проекта туристического кластера.
Мэрия уже подготовила пакет документов о включении в новую федеральную целевую программу "Развития внутреннего и въездного туризма в РФ на 2019-2015 годы". Завотделом по развитию туризма в Барнауле Татьяна Сибиркина рассказала, что на этот раз ставка сделана на строительство "спортивного кластера".
Татьяна Сибиркина,
завотделом по развитию туризма в Барнауле:
— Концепция заявки для участия в федеральной программе состоит из двух частей. Первая — продолжение работы над кластером "Барнаул — горнозаводской город", которая обеспечит культурно-познавательную составляющую. Вторая часть — экологическая. Она направлена на перспективное развитие спортивно-оздоровительного туризма в Барнауле. Для этого требуется дальше развивать существующую инфраструктуру, чтобы повысить качество услуг для туристов по оздоровлению, профилактике и лечению.
Для последнего направления у Барнаула есть отличный потенциал, отметила спикер.
Татьяна Сибиркина,
завотделом по развитию туризма в Барнауле:
— Именно у нас в городе берет начала реликтовый сосновый ленточный бор. Это уникальная растительная зона, не встречающаяся больше нигде на планете. В бору уже создана оздоровительная инфраструктура, включающая в себя санатории, базы отдыха и для занятия спортом, детские лагеря, экологическую тропу, дендрарий, медкластер.
Для выполнения задач федеральной программы Татьяна Сибиркина предлагает за счет бюджетов всех уровней построить берегоукрепление Барнаулки с набережной от Ленинского до Социалистического проспектов, перенести трамвайное кольцо от парка "Центральный", продолжить строительство ливневки в историческом центре. Также предполагается бюджетными средствами помочь в создании инженерной инфраструктуры в реликтовом ленточном бору инвесторам. Инвесторам же предстоит строительство горно-лыжных комплексов, спортивных баз, санаториев, гостиниц, ресторанов, центров косметологии и медицины, детских центров.
Татьяна Сибиркина напомнила, что федеральная программа развития внутреннего и въездного туризма заканчивается: "2018 год станет последним годом финансирования. Из консолидированного бюджета Алтайского края в Барнаул поступит 100 млн рублей для строительства системы водоотведения по улицам Гоголя, Пушкина, Ползунова в границах проспектов Ленина и Социалистического".
За счет этой программы в историческом центре проведено ряд мероприятий, стоимостью около млрд рублей: террасирование склона нагорного парка, берегоукрепление Оби с последующим строительство набережной и благоустройством парка, обновление ливневок, строительство газовой котельной, стротельство новой ограды парка "Центральный" и другое.
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