В реликтовом бору Барнаула построят еще один туристический кластер – спортивно-оздоровительный

Мэрия уже подготовила пакет документов о включении в новую федеральную целевую программу "Развития внутреннего и въездного туризма в РФ на 2019-2015 годы". Завотделом по развитию туризма в Барнауле Татьяна Сибиркина рассказала, что на этот раз ставка сделана на строительство "спортивного кластера".

Татьяна Сибиркина,

завотделом по развитию туризма в Барнауле:

— Концепция заявки для участия в федеральной программе состоит из двух частей. Первая — продолжение работы над кластером "Барнаул — горнозаводской город", которая обеспечит культурно-познавательную составляющую. Вторая часть — экологическая. Она направлена на перспективное развитие спортивно-оздоровительного туризма в Барнауле. Для этого требуется дальше развивать существующую инфраструктуру, чтобы повысить качество услуг для туристов по оздоровлению, профилактике и лечению.

Для последнего направления у Барнаула есть отличный потенциал, отметила спикер.

Татьяна Сибиркина,

завотделом по развитию туризма в Барнауле:

— Именно у нас в городе берет начала реликтовый сосновый ленточный бор. Это уникальная растительная зона, не встречающаяся больше нигде на планете. В бору уже создана оздоровительная инфраструктура, включающая в себя санатории, базы отдыха и для занятия спортом, детские лагеря, экологическую тропу, дендрарий, медкластер.

Для выполнения задач федеральной программы Татьяна Сибиркина предлагает за счет бюджетов всех уровней построить берегоукрепление Барнаулки с набережной от Ленинского до Социалистического проспектов, перенести трамвайное кольцо от парка "Центральный", продолжить строительство ливневки в историческом центре. Также предполагается бюджетными средствами помочь в создании инженерной инфраструктуры в реликтовом ленточном бору инвесторам. Инвесторам же предстоит строительство горно-лыжных комплексов, спортивных баз, санаториев, гостиниц, ресторанов, центров косметологии и медицины, детских центров.

Татьяна Сибиркина напомнила, что федеральная программа развития внутреннего и въездного туризма заканчивается: "2018 год станет последним годом финансирования. Из консолидированного бюджета Алтайского края в Барнаул поступит 100 млн рублей для строительства системы водоотведения по улицам Гоголя, Пушкина, Ползунова в границах проспектов Ленина и Социалистического".

За счет этой программы в историческом центре проведено ряд мероприятий, стоимостью около млрд рублей: террасирование склона нагорного парка, берегоукрепление Оби с последующим строительство набережной и благоустройством парка, обновление ливневок, строительство газовой котельной, стротельство новой ограды парка "Центральный" и другое.