В реликтовом бору Барнаула построят еще один туристический кластер – спортивно-оздоровительный

Сегодня, 13:03.
Туризм

Администрация Барнаула планирует построить на федеральные деньги новый кластер. Комплекс спортивно-оздоровительных предприятий может разместиться в реликтовом ленточном бору Барнаула. Инициативу презентовали 10 ноября на заседании Общественного совета по реализации проекта туристического кластера.

Новая набережная Барнаулки. 23 мая 2017 года.
Новая набережная Барнаулки. 23 мая 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Мэрия уже подготовила пакет документов о включении в новую федеральную целевую программу "Развития внутреннего и въездного туризма в РФ на 2019-2015 годы". Завотделом по развитию туризма в Барнауле Татьяна Сибиркина рассказала, что на этот раз ставка сделана на строительство "спортивного кластера".

Татьяна Сибиркина,
завотделом по развитию туризма в Барнауле:

— Концепция заявки для участия в федеральной программе состоит из двух частей. Первая — продолжение работы над кластером "Барнаул — горнозаводской город", которая обеспечит культурно-познавательную составляющую. Вторая часть — экологическая. Она направлена на перспективное развитие спортивно-оздоровительного туризма в Барнауле. Для этого требуется дальше развивать существующую инфраструктуру, чтобы повысить качество услуг для туристов по оздоровлению, профилактике и лечению.

Продолжение работы над туркластером "Барнаул - горнозаводской город".
Продолжение работы над туркластером "Барнаул - горнозаводской город".
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Для последнего направления у Барнаула есть отличный потенциал, отметила спикер.

Татьяна Сибиркина,
завотделом по развитию туризма в Барнауле:

— Именно у нас в городе берет начала реликтовый сосновый ленточный бор. Это уникальная растительная зона, не встречающаяся больше нигде на планете. В бору уже создана оздоровительная инфраструктура, включающая в себя санатории, базы отдыха и для занятия спортом, детские лагеря, экологическую тропу, дендрарий, медкластер.

Для выполнения задач федеральной программы Татьяна Сибиркина предлагает за счет бюджетов всех уровней построить берегоукрепление Барнаулки с набережной от Ленинского до Социалистического проспектов, перенести трамвайное кольцо от парка "Центральный", продолжить строительство ливневки в историческом центре. Также предполагается бюджетными средствами помочь в создании инженерной инфраструктуры в реликтовом ленточном бору инвесторам. Инвесторам же предстоит строительство горно-лыжных комплексов, спортивных баз, санаториев, гостиниц, ресторанов, центров косметологии и медицины, детских центров.  

Продолжение работы над туркластером "Барнаул - горнозаводской город".
Продолжение работы над туркластером "Барнаул - горнозаводской город".

Татьяна Сибиркина напомнила, что федеральная программа развития внутреннего и въездного туризма заканчивается: "2018 год станет последним годом финансирования. Из консолидированного бюджета Алтайского края в Барнаул поступит 100 млн рублей для строительства системы водоотведения по улицам Гоголя, Пушкина, Ползунова в границах проспектов Ленина и Социалистического".

За счет этой программы в историческом центре проведено ряд мероприятий, стоимостью около млрд рублей: террасирование склона нагорного парка, берегоукрепление Оби с последующим строительство набережной и благоустройством парка, обновление ливневок, строительство газовой котельной, стротельство новой ограды парка "Центральный" и другое. 

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