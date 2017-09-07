Недвижимость

В Барнауле дорого продают участок рядом со Старым базаром

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Сегодня, 09:31.
Недвижимость

В Барнауле выставили на продажу земельный участок со зданием, которые располагаются рядом со Старым базаром на Мало-Тобольская, 23а. Собственник оценил объект в 33 млн рублей, указано на "Авито".  

Мало-Тобольская, 23а.
Мало-Тобольская, 23а. Фото : Олег Богданов.

Участок находится в центре туристического кластера, пишет автор объявления. Сейчас это длинное одноэтажное здание, отделанное белым и бежевым сайдингом из пластика. Вдоль него устроены лотки для уличной торговли. По данным справочника 2ГИС, в нем находятся магазины одежды и мебели. Их реклама украшает фасад. Объект явно не вписывается в обновляемый образ улицы и, скорее всего, его закроют забором.

Известно, что ко Дню города Мало-Тобольскую собираются превратить в пешеходный "барнаульский Арбат". Для этого тротуары и бывшую дорогу замостили плиткой и установили фонари.

Мало-Тобольская, 23а.
Мало-Тобольская, 23а.

В планах у городской администрации обновить архитектуру зданий "визитной карточки" туркластера. За реконструкцию Старого базара взялась "Сибирия": она реконструирует фасад и скорректирую его концепцию. Плюс чиновники пытаются продать исторический магазин на Мало-Тобольской, 36 с тем, чтобы новый собственник его реставрировал. Пока этого у них не получилось: к зданию за 1 рубль прилагается участок за 20 млн рублей. Однако и покупателя тоже Старого базара искали очень долго, но в конце концов нашли. 

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