Ограду Центрального парка в Барнауле построят к концу года за 15 млн рублей

К 1 декабря 2017 года в Барнауле должны построить ограду Центрального парка (пр. Социалистический,11). Займется проектом компания "РОСТ", которая победила в соответствующей закупке, указано на сайте Госзакупок. Цена контракта – 14,9 млн рублей. С учетом производства чугунных конструкций, проект обходится городскому бюджету почти в 30 млн рублей.
Закупку проводил комитет муниципального заказа Барнаула. По ее условиям "РОСТ" должен возвести ограду вокруг парка, а для этого демонтировать обвешавшие конструкции. У парка будет центральны вход со стороны улицы Ползунова. Его оформят кирпичные столбы, установленные полукругом. Сама ограда будет из чугунных столбов и решеток с вензелями герба Барнаула, производства Каменского металлозавода. Закупку по их производству на сумму в 13 млн рублей администрация Барнаула размещала осенью 2016 года.
Сергей Боженко, главный архитектор Барнаула пояснял ранее, что существующее ограждение парка построено в 1963-1964 годах. Оно находится в аварийном состоянии. Исторической и эстетической ценности старое ограждение не представляет. У новой ограды предусмотрено пять входов, из них три — на месте существующих. Еще из выходов будет вести на Мало-Тобольскую улицу, которая должна стать пешеходной.
Парк и его новая ограда входят в комплекс достопримечательностей проекта "Барнаул – горнозаводской город". Они вплотную прилегают к Барнаульскому сереброплавильному заводу, а также соседствует с Горной аптекой.
В этом году по проект "Барнаул – горнозаводской город" укладывают плитку на улице Мало-Тобольской. Весной заменили ливневые канализации исторических улиц города. В августе начали благоустраивать набережную Оби.
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