В Барнауле вновь пытаются продать памятник архитектуры за 1 рубль

Магазин расположен на ул. Мало-Тобольская,36/проспект Социалистический,12. Зданию около 100 лет. В последнее время в нем располагалось БТИ, но оно сгорело в 1997 году. С тех пор часть здания без кровли заброшена.

Перед продажей для объекта подготовили проект реставрации. Планируется, что зданию вернут исторический облик, который современные жители уже и не помнят.

Однако найти покупателя будет сложно. Во-первых, фактически покупка обойдется в существенные 20 млн рублей. А во-вторых, из-за высоких грунтовых вод у зданий этой части города часто есть значительные скрытые повреждения.