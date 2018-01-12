В Барнауле закрылись бургерная MAMA, Ya POEL burgers и кофейня "Свитер"

Вчера, 18:51.
Потребитель

В Барнауле закрылись бургерная MAMA, Ya POEL burgers и кофейня "Свитер", которые работали по адресу пр. Ленина, 44а. Решение о возобновлении работы примут в конце января, рассказал "Банкфаксу" собственник заведений Иван Олишевский.

"Мама, YA POEL".
"Мама, YA POEL". Фото: агентство "Spezia".

Пока неизвестно, на какой период закрылись оба заведения. Известно, что бургерная точно не будет работать весь январь.

По словам Олишевского, было несколько причин, из-за которых пришлось закрыть заведения. Одна из них — шумные работы, которые ведутся в здании, из-за которых стало невыгодно работать.

Напомним, заведения MAMA, Ya POEL burgers и "Свитер" начали работать в городе в конце 2016 года. 

Ранее altapress.ru писал, что в бургерной "Мама, я поел" обнаружили кишечную палочку, а в августе 2017 года антимонопольщики заинтересовались провокационной рекламой заведения. 

 

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