В Барнауле закрылись бургерная MAMA, Ya POEL burgers и кофейня "Свитер", которые работали по адресу пр. Ленина, 44а. Решение о возобновлении работы примут в конце января, рассказал "Банкфаксу" собственник заведений Иван Олишевский.
Пока неизвестно, на какой период закрылись оба заведения. Известно, что бургерная точно не будет работать весь январь.
По словам Олишевского, было несколько причин, из-за которых пришлось закрыть заведения. Одна из них — шумные работы, которые ведутся в здании, из-за которых стало невыгодно работать.
Напомним, заведения MAMA, Ya POEL burgers и "Свитер" начали работать в городе в конце 2016 года.
Ранее altapress.ru писал, что в бургерной "Мама, я поел" обнаружили кишечную палочку, а в августе 2017 года антимонопольщики заинтересовались провокационной рекламой заведения.
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