Разбор: что такое День святого Патрика, и с чем его пьют

2 Почему просветитель Ирландии стал святым?

Святой Патрик основал в Ирландии несколько сотен церквей и крестил тысячи людей. Считается, что именно он принес в Ирландию письменность. Также по легенде он изгнал с острова змей (есть версия, что змеи — аллегория язычества).