Разбор: что такое День святого Патрика, и с чем его пьют

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Жизнь

День святого Патрика в 2018 году традиционно отмечается 17 марта. Святой покровитель Ирландии известен во всем мире. С прошлого года к его почитанию официально присоединилась и Россия. Altapress.ru покопался в истории и традициях празднования Дня святого Патрика.

День святого Патрика.
День святого Патрика. Фото: ССО.
1 Кто такой святой Патрик?

Христианский святой Патрик считается покровителем Ирландии. Его почитают католики и некоторые протестантские церкви. По всему миру святому Патрику посвящено много церквей, самая известная из них — собор святого Патрика в Дублине.

2 Почему просветитель Ирландии стал святым?

Святой Патрик основал в Ирландии несколько сотен церквей и крестил тысячи людей. Считается, что именно он принес в Ирландию письменность. Также по легенде он изгнал с острова змей (есть версия, что змеи — аллегория язычества).

3 Почему символом дня святого Патрика стал клевер?

Трехлистный клевер считается не только символом Ирландии, но и ирландского христианства. По легенде, на примере трилистника святой Патрик объяснял ирландцам догмат о единстве Святой Троицы.

День святого Патрика. Клевер.
День святого Патрика. Клевер
4 Как празднуют день святого Патрика 2018 в мире?

У праздника святого есть много народных и церковных традиций. Паломники ежегодно поднимаются на святую гору Croagh Patrick, где святой по преданию сорок дней постился и молился. В городах проводятся парады, на улицах устраиваются театрализованные представления и танцы. Традиционным праздничным напитком считается ирландский эль.

5 Как РПЦ относится к дню святого Патрика?

В 2017 году Русская Православная Церковь включила святителя Патрикия в перечень святых. РПЦ будет отмечать его память 30 марта (это 17 марта по старому стилю).

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