Разбор: что такое День святого Патрика, и с чем его пьют

День святого Патрика в 2018 году традиционно отмечается 17 марта. Святой покровитель Ирландии известен во всем мире. С прошлого года к его почитанию официально присоединилась и Россия. Altapress.ru покопался в истории и традициях празднования Дня святого Патрика.
Христианский святой Патрик считается покровителем Ирландии. Его почитают католики и некоторые протестантские церкви. По всему миру святому Патрику посвящено много церквей, самая известная из них — собор святого Патрика в Дублине.
Святой Патрик основал в Ирландии несколько сотен церквей и крестил тысячи людей. Считается, что именно он принес в Ирландию письменность. Также по легенде он изгнал с острова змей (есть версия, что змеи — аллегория язычества).
Трехлистный клевер считается не только символом Ирландии, но и ирландского христианства. По легенде, на примере трилистника святой Патрик объяснял ирландцам догмат о единстве Святой Троицы.
У праздника святого есть много народных и церковных традиций. Паломники ежегодно поднимаются на святую гору Croagh Patrick, где святой по преданию сорок дней постился и молился. В городах проводятся парады, на улицах устраиваются театрализованные представления и танцы. Традиционным праздничным напитком считается ирландский эль.
В 2017 году Русская Православная Церковь включила святителя Патрикия в перечень святых. РПЦ будет отмечать его память 30 марта (это 17 марта по старому стилю).
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.