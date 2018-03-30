В России появился собственный телеканал Ольги Бузовой — "БузоваTV"

Уже 1 апреля выходные в России открывается собственный телеканал Ольги Бузовой. Этот канал займет частоты ТНТ4, сообщает Газета.ru. Эту информацию подтвердила официальный представитель ТНТ4 Анна Новикова.
Новый телеканал будет называться "БузоваTV". В его сетку войдёт весь существующий контент с участием Ольги Бузовой — шоу, клипы, проекты из библиотеки телеканалов ТНТ и ТНТ4, а также эксклюзивные премьеры. Канал будет ориентироваться на аудиторию 14–44 лет. Управлять им будет та же команда, которая работает над ТНТ4.
Гавриил Гордеев,
директор "БузоваTV":
— Мы не отказываемся от своей текущей концепции и продолжим показывать "золотой контент" ТНТ. Просто стало понятно, что самый золотой контент ТНТ — это Ольга Бузова. Поэтому, учитывая востребованность Оли всеми слоями населения нашей страны, мы уверены, что шоу с её участием сделают телеканал ещё популярнее.
Ольга Бузова,
креативный продюсер "БузоваTV":
— Приятно, что твоего творчества хватает на целый телеканал. Теперь за моей жизнью будут следить не только 12,5 млн подписчиков в Instagram, а 90 миллионов телезрителей по всей стране.
Ольга "лицом" нового федерального телеканала. В логотипе будет использован её портрет, снятый фотографом Олегом Зотовым.
Международное вещание ТНТ4 также достанется новому каналу. Телевидение имени Ольги Бузовой будет доступно для просмотра в более чем в 30 странах мира. Это отвечает планам звезды заявить о себе на мировом уровне.
Что обещают показывать в день вещания на "БузоваTV"
- 9:30–10:00 Клипы Ольги Бузовой.
- 10:00–10:30 Comedy Баттл. Первое выступление Ольги Бузовой в комедийном жанре.
- 10:30–12:00 Comedy Club. Все появления Ольги Бузовой на главном юмористическом шоу страны.
- 12:00–20:30 Сериал "Бедные люди" – дебют Ольги как актрисы. Все серии.
- 20:30–22:30 Comedy Club. Все появления Ольги Бузовой на главном юмористическом шоу страны.
- 22:30–23:00 Шоу "Прожарка" с участием Ольги Бузовой.
Пока не ясно, является ли это сообщение первоапрельской шуткой, распространяемой ТНТ4 раньше срока.
Справка
Ольга Бузова во всех сферах деятельности добилась впечатляющих результатов — модель, актриса, певица, телеведущая, дизайнер, блогер, писатель. За её профилем в Instagram следят 12,5 миллионов подписчиков, а в чартах iTunes хиты звезды занимают первые места сразу после релиза. Скоро "Ольга Бузова" станет успешным брендом не только на словах, но и на бумаге. Звезда подала заявку на регистрацию своего имени как товарного знака. Инвестирование в собственный телеканал должно сформировать лояльное отношение к будущему бренду.
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