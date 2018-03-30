В России появился собственный телеканал Ольги Бузовой — "БузоваTV"

Гарик Харламов и Ольга Бузова. Фото: предоставлено пресс-службой ТНТ4. Ольга Бузова. Фото: предоставлено пресс-службой ТНТ4. Ольга Бузова. Фото: предоставлено пресс-службой ТНТ4. Ольга Бузова. Фото: предоставлено пресс-службой ТНТ4. Тимур Батрутдинов и Ольга Бузова. Фото: предоставлено пресс-службой ТНТ4. Ольга Бузова пришла на выборы президента. 18 марта 2018 года. Фото: www.instagram.com/buzova86. Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов. Фото: www.instagram.com/buzova86. Ольга Бузова. Фото: www.instagram.com/buzova86. Удивляющие наряды Ольги Бузовой. Фото: www.instagram.com/buzova86. Удивляющие наряды Ольги Бузовой. Фото: www.instagram.com/buzova86. Удивляющие наряды Ольги Бузовой. Фото: www.instagram.com/buzova86. Удивляющие наряды Ольги Бузовой. Фото: www.instagram.com/buzova86. Удивляющие наряды Ольги Бузовой. Фото: www.instagram.com/buzova86. Удивляющие наряды Ольги Бузовой. Фото: www.instagram.com/buzova86. Удивляющие наряды Ольги Бузовой. Фото: www.instagram.com/buzova86. Удивляющие наряды Ольги Бузовой. Фото: www.instagram.com/buzova86. Удивляющие наряды Ольги Бузовой. Фото: www.instagram.com/buzova86. Удивляющие наряды Ольги Бузовой. Фото: www.instagram.com/buzova86. Удивляющие наряды Ольги Бузовой. Фото: www.instagram.com/buzova86. Удивляющие наряды Ольги Бузовой. Фото: www.instagram.com/buzova86. Удивляющие наряды Ольги Бузовой. Фото: www.instagram.com/buzova86. Удивляющие наряды Ольги Бузовой. Фото: www.instagram.com/buzova86. Удивляющие наряды Ольги Бузовой. Фото: www.instagram.com/buzova86. Удивляющие наряды Ольги Бузовой. Фото: www.instagram.com/buzova86. Удивляющие наряды Ольги Бузовой. Фото: www.instagram.com/buzova86. Удивляющие наряды Ольги Бузовой. Фото: www.instagram.com/buzova86. Удивляющие наряды Ольги Бузовой. Фото: www.instagram.com/buzova86. Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86. Ольга Бузова. Фото: humor.fm. Ольга Бузова — жена полузащитника московского "Локомотива" Дмитрия Тарасова. Фото: опубликовано на zapiski-pozitiv.ru. Ольга Бузова. Фото: опубликовано на humor.fm. Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86. Удивляющие наряды Ольги Бузовой. Фото: www.instagram.com/buzova86.

Новый телеканал будет называться "БузоваTV". В его сетку войдёт весь существующий контент с участием Ольги Бузовой — шоу, клипы, проекты из библиотеки телеканалов ТНТ и ТНТ4, а также эксклюзивные премьеры. Канал будет ориентироваться на аудиторию 14–44 лет. Управлять им будет та же команда, которая работает над ТНТ4.

Гавриил Гордеев,

директор "БузоваTV":

— Мы не отказываемся от своей текущей концепции и продолжим показывать "золотой контент" ТНТ. Просто стало понятно, что самый золотой контент ТНТ — это Ольга Бузова. Поэтому, учитывая востребованность Оли всеми слоями населения нашей страны, мы уверены, что шоу с её участием сделают телеканал ещё популярнее.

Ольга Бузова,

креативный продюсер "БузоваTV":

— Приятно, что твоего творчества хватает на целый телеканал. Теперь за моей жизнью будут следить не только 12,5 млн подписчиков в Instagram, а 90 миллионов телезрителей по всей стране.

Ольга "лицом" нового федерального телеканала. В логотипе будет использован её портрет, снятый фотографом Олегом Зотовым.

Международное вещание ТНТ4 также достанется новому каналу. Телевидение имени Ольги Бузовой будет доступно для просмотра в более чем в 30 странах мира. Это отвечает планам звезды заявить о себе на мировом уровне.

Что обещают показывать в день вещания на "БузоваTV"

9:30–10:00 Клипы Ольги Бузовой.

10:00–10:30 Comedy Баттл. Первое выступление Ольги Бузовой в комедийном жанре.

10:30–12:00 Comedy Club. Все появления Ольги Бузовой на главном юмористическом шоу страны.

12:00–20:30 Сериал "Бедные люди" – дебют Ольги как актрисы. Все серии.

20:30–22:30 Comedy Club. Все появления Ольги Бузовой на главном юмористическом шоу страны.

22:30–23:00 Шоу "Прожарка" с участием Ольги Бузовой.

Пока не ясно, является ли это сообщение первоапрельской шуткой, распространяемой ТНТ4 раньше срока.

Справка

Ольга Бузова во всех сферах деятельности добилась впечатляющих результатов — модель, актриса, певица, телеведущая, дизайнер, блогер, писатель. За её профилем в Instagram следят 12,5 миллионов подписчиков, а в чартах iTunes хиты звезды занимают первые места сразу после релиза. Скоро "Ольга Бузова" станет успешным брендом не только на словах, но и на бумаге. Звезда подала заявку на регистрацию своего имени как товарного знака. Инвестирование в собственный телеканал должно сформировать лояльное отношение к будущему бренду.