Скульптор решил сваять памятник Ольге Бузовой и водрузить его в Подмосковье

Правда, свое имя представитель столичной богемы раскрывать не стал.

По мнению скульптора, Ольга Бузова достойна памятника при жизни, поскольку отражает современные тренды в массовой культуре. К тому же телеведущая стала кумиром для многих подростков в России. Ее творчество изучают в высших учебных заведениях страны. Видео певицы собирают миллионы просмотров в Сети.

Сейчас поклонник Ольги Бузовой готовит макет памятника, установки которого он обещает добиться от региональных властей, пишет bfm.ru.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина ломился в концертный зал в Хабаровске, где выступала певица Ольга Бузова. Он кричал, что у него в сумке оружие, и он начнется стрелять. Но дебошира скрутили охранники.

В Госдуме озаботились состоянием здоровья Бузовой. Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян заявил, что Бузова "переутомилась" в "Доме-2". На телезвезде негативно отразились "лобные места, провожания и встречи новых участников". По его мнению, на психологическое состояние звезды повлияла и начавшаяся карьера певицы. Он рекомендовал Бузовой разгрузиться и бросать много работать