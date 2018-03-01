Злые чиновники не разрешили спеть Ольге Бузовой в театре оперы и балета

Из-за саратовских чиновников не состоялся концерт певицы Ольги Бузовой. Власти города не разрешили ведущей "Дома-2" выступить на сцене театра оперы и балета.
"Ольга Бузова не будет выступать в театре оперы и балета. Много было негативных отзывов, и они были услышаны. Это говорит о том, что гражданское общество развивается. Массовая культура не должна идти в массы через унижение настоящей культуры", — цитируют "Дни.ру" слова члена региональной Общественной палаты Михаила Волкова.
По его мнению, для Бузовой есть места, где она сможет выступить и приумножить своих фанатов. Он намекнул на ДК на окраинах города, которые будут рады теледиве с ее сольным выступлением. Волков подчеркнул, что большинство чиновников согласилось с этой позицией. Всем уже купившим билеты на концерт певицы организаторы обещают вернуть деньги, пишет ura.ru.
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