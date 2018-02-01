Ольга Бузова сняла клип с "самым красивым преступником в мире"

Американец прибыл в Москву по приглашению Бузовой и снялся в её клипе на песню "Wi-Fi". Певица и телеведущая уже опубликовала несколько снимков с Миксом.

Сам американец успел сфотографироваться на Красной площади и отметил, что Россия красивая, но холодная страна.

В 2014 году Джереми Микса арестовали в США за незаконное хранение оружия и боеприпасов. Фотография преступника, опубликованная на странице полиции калифорнийского города Стоктон в Facebook, собрала более 100 тысяч лайков. В комментариях пользователи обсуждали его необыкновенную привлекательность.

Микс вышел на свободу в марте 2016 года, после двух лет в тюрьме. Он заключил контракт с модельным агентством White Cross Management и спустя три месяца впервые принял участие в профессиональной съемке. В 2017 году мужчина вышел на подиум во время недели моды в Милане. Он участвовал в показе, который устроил немецкий бренд Philipp Plein.