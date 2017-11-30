Бузова стала популярнее Кардашьян в Instagram

Как утверждается в сообщении, аккаунт Бузовой с аудиторией 11 миллионов человек занял третье место в мировом рейтинге самых просматриваемых историй в Instagram. Бузова оказалась на одну строчку выше Кардашьян со 104 миллионами подписчиков, пишет Lenta.ru.

Список возглавила венесуэльская интернет-звезда Леле Понс (20,1 миллиона подписчиков), а на втором месте оказался нападающий клуба "Пари Сен-Жермен" Неймар с 85,7 миллиона читателей.

В топе по России Бузова возглавила список знаменитостей с самыми просматриваемыми историям, после нее в рейтинге расположились супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова и телеведущая Ксения Бородина.

Итоговый список десяти наиболее популярных инстаграм-аккаунтов России выглядит следующим образом:

1. Ольга Бузова

2. Оксана Самойлова

3. Ксения Бородина

4. Марьяна Ро

5. Настя Ивлеева

6. Ида Галич

7. Анна Седокова

8. Гоар Аветисян

9. Алена Шишкова

10. Наталья Рудова

Кроме того, Бузова вошла в тройку лучших по количеству просмотров "инстаграм сторис" в мире, обойдя американскую модель Ким Кардашьян. Популярнее российской певицы стали 19-летняя блогер Леле Понс и бразильский футболист Неймар, занявшие первое и второе места соответственно.

Лидерами по количеству подписчиков признали Селену Гомес (130 миллионов), Криштиану Роналду (116 миллионов) и Ариану Гранде (115 миллионов). Самым популярным животным стал померанский шпиц Джиффа из США.

Самой популярной фотографией этого года стал снимок беременной Бейонсе. Он собрал больше 11 миллионов лайков. В тройку лидеров также вошла фотография Криштиану Роналду с новорожденной дочерью и снимок Селены Гомес после пересадки почки.