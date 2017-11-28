Бузова в дебютном выпуске на Первом канале похвалила Кадырова

В дебютном эфире в должности ведущей программы "Бабий бунт на Первом канале" Ольга Бузова похвалила главу Чечни Рамзана Кадырова и попросила не покидать занимаемый пост.
"Я знаю Рамзана Ахматовича лично. Он потрясающий мужчина, потрясающий муж и отец. И он действительно любит свою страну. Я просто видела и слышала, сколько раз и как он посвящает себя и свою жизнь республики. То есть он всего себя отдает. Он решает все вопросы. Он единственный, он отвечает на все сообщения: в "Директ", не "Директ", лично. Она сам ведет "Инстаграм", — сказала Бузова.
При этом она отметила, что свой день рождения, который отмечала в Чечне, был ее лучшим праздником.
"Поэтому, Рамзан, обращение к вам. Вы не можете сейчас уходить", — заявила телеведущая.
Обращение Ольги Бузовой можно посмотреть с 1:58 по 3:10 минуту.
Кадыров в воскресном эфире телеканала "Россия 1" сделал заявление, что готов оставить свой пост, так как пришло время для смены руководителя региона. Также политик дал понять, что у него уже готово сразу несколько вероятных преемников на посту главы республики, пишет znak.com.
Ольгу Бузову связывают дружественные отношения с Кадыровым. Она в числе других российских звезд приезжает в Чеченскую республику. Телеведущая реалити-шоу "Дом-2" присутствовала на модных показах дочери Кадырова Айшат в Грозном и Москве. Стоит отметить, что весной школьники из села Правобережное Грозненского района республики писали сочинение на тему: "Ольга Бузова как герой массовой культуры современной России".
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