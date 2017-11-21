Ольга Бузова станет ведущей шоу на Первом канале

Соведущими шоу также станут Юлия Барановская, Софико Шеварднадзе, Елена Абитаева.

"Ежедневное информационное ток-шоу "Бабий бунт" - это женский взгляд на все, что происходит в мире, - рассказали в пресс-службе. - Пять женщин-ведущих с разной судьбой и разными взглядами на жизнь соберутся за одним столом, чтобы увидеть в потоке новостей самое интересное и актуальное".

На канале утверждают, что программа "не только расскажет о том, что творится в мире, но и объяснит, почему так происходит". Ведущие будут обсуждать актуальные новости, делиться своими мыслями по поводу политической повестки и комментировать громкие скандалы шоу-бизнеса. К ним будут присоединяться гости программы.