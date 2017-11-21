Ольга Бузова станет ведущей шоу на Первом канале

27 ноября ноября на Первом канале состоится премьера шоу "Бабий бунт". Его соведущими станут в том числе актриса и Ольга Бузова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу канала.
Соведущими шоу также станут Юлия Барановская, Софико Шеварднадзе, Елена Абитаева.
"Ежедневное информационное ток-шоу "Бабий бунт" - это женский взгляд на все, что происходит в мире, - рассказали в пресс-службе. - Пять женщин-ведущих с разной судьбой и разными взглядами на жизнь соберутся за одним столом, чтобы увидеть в потоке новостей самое интересное и актуальное".
На канале утверждают, что программа "не только расскажет о том, что творится в мире, но и объяснит, почему так происходит". Ведущие будут обсуждать актуальные новости, делиться своими мыслями по поводу политической повестки и комментировать громкие скандалы шоу-бизнеса. К ним будут присоединяться гости программы.
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