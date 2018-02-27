В Госдуме озаботились здоровьем Ольги Бузовой

Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян заявил, что Бузова "переутомилась" в "Доме-2". На телезвезде негативно отразились "лобные места, провожания и встречи новых участников", цитирует слова Манукяна "Дни.ру". По его мнению, на психологическое состояние звезды повлияла и начавшаяся карьера певицы. Он рекомендовал Бузовой разгрузиться и бросать много работать, пишет ura.ru.

Бузова высказалась в Instagram о своем отношении к ежедневному шквалу хамства и негатива в ее адрес, пишет Newinform.com.

"Моя чаша терпения заполнилась... Да, я признаю тот факт, что медийность всегда подразумевает как поклонников, так и антифанатов. И я никогда не жалуюсь ни на кого, стараюсь понять, простить и объяснять себе причины ненависти людей ко мне... Но вот буквально на днях, когда разгорелся достаточно неприятный и громкий конфликт... некоторые мужчины позволили себе чересчур неприятные вещи. Мужчины!!!! Я не хочу больше это терпеть! Правда", — написала Бузова на своей странице.

Звезда заявила, что не боится "захлебнувшихся ненавистью мужчин" и больше не будет молчать и оправдывать их действия. Теледива намерена судиться с коллегой резидентом Comedy Club Андреем Скороходом (Глебати) за нанесенное оскорбление, пишет argumenti.ru. Тот обозвал ее нецензурным словом, а позже заявил, что смеяться над ей подобными — это одна из самых старых забав в мире.