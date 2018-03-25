Ольга Бузова поделилась снимком в купальнике со спа-процедур

Звезда отечественной сцены и телевидения Ольга Бузова опубликовала снимок со спа-процедур. На нем она красуется в красном купальнике, демонстрируя отменную фигуру с плоским животиком.

"Сегодня у меня Spa time. Кайф", — написала певица. Сегодня у меня Spa time 👸🏻🤪 кайф 🤤🤤🤤 Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 24 Мар 2018 в 8:34 PDT