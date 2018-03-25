Ольга Бузова поделилась снимком в купальнике со спа-процедур

Сегодня, 19:43.
Жизнь

Звезда отечественной сцены и телевидения Ольга Бузова опубликовала снимок со спа-процедур. На нем она красуется в красном купальнике, демонстрируя отменную фигуру с плоским животиком.

Ольга Бузова.
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86.

"Сегодня у меня Spa time. Кайф", — написала певица.

Сегодня у меня Spa time 👸🏻🤪 кайф 🤤🤤🤤

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров