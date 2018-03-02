На Бузову попытались совершить покушение

Неизвестный мужчина ломился в концертный зал в Хабаровске, где выступала певица Ольга Бузова. Он кричал, что у него в сумке оружие, и он начнется стрелять, сообщается на странице "Криминальный Хабаровск" в Instagram.
Сообщается, что охранник нейтрализовал мужчину, после его забрала полиция. Очевидцы сообщают, что напавший был пьян.
"По другой версии, нарушителя раздражали творчество Ольги Бузовой и ее фанаты, что стало для него весомой причиной ворваться в зал с оружием с желанием расстрелять присутствующих", — пишут в паблике.
Официальных заявлений по этому поводу еще не поступало.
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