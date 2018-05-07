Грабитель в маске разгромил барнаульский салон связи ради нового iPhone

Злоумышленник пришел к салону сотовой связи, надел маску с прорезями для глаз и ворвался внутрь. В лицо продавцам он распылил вещество из аэрозольного баллона. Также он угрожал применить насилие, если сотрудники салона будут сопротивляться.

Мужчина кулаком разбил витрину и украл iPhone 8 вместе с коробкой, зарядным устройством, наушниками и инструкцией. Затем злоумышленник убежал с украденным. Стоимость телефона — 42 700 рублей.

Злоумышленника оперативно задержали. Уголовное дело передали в суд.

Напомним, недавно в Республике Алтай из торгового дома украли больше 400 украшений на 4 млн рублей.