Роскосмос решил покрыть всю Землю высокоскоростным интернетом

Роскосмос 22 мая представит проект системы спутникового интернета, который будет доступен на всей планете и станет конкурентом для подобных проектов от компаний OneWeb и SpaceX. Соответствующая информация появилась в анонсе российской космической ГК, пишет "Федеральное агентство новостей".

"Участникам презентации будет представлен проект создания национальной системы покрытия территории Земли высокоскоростным доступом в интернет и обеспечения непрерывного канала связи для беспилотного транспорта, интернета вещей и защищенной передачи данных", — отмечается в сообщении. Перспективные космические сервисы разработаны российскими компаниями, входящими в госкорпорацию, сообщает ТАСС. Таким образом, в России может быть создан конкурент OneWeb Satellites — совместному проекту компаний Airbus и OneWeb, среднеорбитальной европейской системе O3b, курируемой корпорацией SES, а также американской Starlink, принадлежащей SpaceX (компания Илона Маска), пишет РИА Новости.