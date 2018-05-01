"Против цензуры в Интернете". В Барнауле КПРФ вышла на Первомай с неожиданными лозунгами

Коммунисты Алтайского края, как и обещали, провели первомайскую демонстрацию и митинг. Лозунги на акции были довольно необычными: кроме ожидаемого призыва "Вперед в СССР" демонстранты несли и плакатами с заявлениями "На черта вы ее принимали" (о Конституции РФ) и "Мы против цензуры в Интернете". Смотрите фоторепортаж об акции Анны Зайковой.
КПРФ в Барнауле провели демонстрацию и партийный митинг на площади Советов у памятника Ленину. Начали они рано в 8:50. И дождь не испугал алтайских коммунистов. Прошла она совершено спокойно — без инцидентов.
Кстати, 30 апреля в Москве прошла акция в защиту Интернета и Телеграма. Но организаторами акции были идейные противники коммунистов — либертарианцы. В этой акции принял участие и оппозиционер Алексей Навальный.
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