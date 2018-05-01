"Против цензуры в Интернете". В Барнауле КПРФ вышла на Первомай с неожиданными лозунгами

Первомайская акция алтайских коммунистов в Барнауле в 2018 году. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Первомайская акция алтайских коммунистов в Барнауле в 2018 году. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Первомайская акция алтайских коммунистов в Барнауле в 2018 году. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Первомайская акция алтайских коммунистов в Барнауле в 2018 году. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Первомайская акция алтайских коммунистов в Барнауле в 2018 году. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Первомайская акция алтайских коммунистов в Барнауле в 2018 году. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Первомайская акция алтайских коммунистов в Барнауле в 2018 году. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Первомайская акция алтайских коммунистов в Барнауле в 2018 году. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Первомайская акция алтайских коммунистов в Барнауле в 2018 году. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Первомайская акция алтайских коммунистов в Барнауле в 2018 году. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Первомайская акция алтайских коммунистов в Барнауле в 2018 году. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Первомайская акция алтайских коммунистов в Барнауле в 2018 году. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Первомайская акция алтайских коммунистов в Барнауле в 2018 году. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Первомайская акция алтайских коммунистов в Барнауле в 2018 году. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Первомайская акция алтайских коммунистов в Барнауле в 2018 году. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Первомайская акция алтайских коммунистов в Барнауле в 2018 году. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Первомайская акция алтайских коммунистов в Барнауле в 2018 году. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Первомайская акция алтайских коммунистов в Барнауле в 2018 году. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Первомайская акция алтайских коммунистов в Барнауле в 2018 году. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Первомайская акция алтайских коммунистов в Барнауле в 2018 году. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Первомайская акция алтайских коммунистов в Барнауле в 2018 году. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Первомайская акция алтайских коммунистов в Барнауле в 2018 году. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Первомайская акция алтайских коммунистов в Барнауле в 2018 году. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Первомайская акция алтайских коммунистов в Барнауле в 2018 году. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Первомайская акция алтайских коммунистов в Барнауле в 2018 году. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

КПРФ в Барнауле провели демонстрацию и партийный митинг на площади Советов у памятника Ленину. Начали они рано в 8:50. И дождь не испугал алтайских коммунистов. Прошла она совершено спокойно — без инцидентов.

Кстати, 30 апреля в Москве прошла акция в защиту Интернета и Телеграма. Но организаторами акции были идейные противники коммунистов — либертарианцы. В этой акции принял участие и оппозиционер Алексей Навальный.