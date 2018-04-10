Стало известно, как отпразднуют День Победы в Барнауле

9 мая в Барнауле в шестой раз пройдет шествие "Бессмертного полка". По традиции, колонны участников акции будут идти по главному проспекту краевой столицы. О том, как будет организовано это многотысячная демонстрация, а также как пройдут другие праздничные мероприятия, рассказал 10 апреля глава города Сергей Дугин на заседании краевого оргкомитета "Победа" в правительстве региона.
Основные праздничные мероприятия Дня победы проведут на Мемориале Славы и на главной сценической площадке на площади Советов. В 9:00 у мемориала состоится традиционное возложение венков, а в 10:00 на площади пройдет торжественное построение войск барнаульского гарнизона.
Сразу после этого построения по проспекту Ленина от пересечения с улицей Молодежной до улицы Димитрова и далее на площадь Сахарова пойдет колонна "Бессмертного полка". Перед этим во время сбора участников акции для них на проспекте Ленина будут работать две творческие площадки: у ТЦ "Россия" и возле здания института культуры. А на финальной точке шествия у Дворца спорта организуют интерактивную площадку.
По словам мэра, во время формирования колонн акции "Бессмертный полк" организацию колонны будут осуществлять 400 волонтеров из числа студентов барнаульских вузов. Причем, 50 из этих добровольцев — учащиеся АГМУ, которые в случае необходимости будут оказывать первую медицинскую помощь.
Завершит праздничные мероприятия фейерверк "Греми, салют Победы!", который в этом году намечен на 22.30.
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