В Барнауле началась подготовка к акции "Бессмертный полк"

Акция "Бессмертный полк". Фото: Предоставлено организаторами мероприятия. Акция "Бессмертный полк". Фото: Предоставлено организаторами мероприятия. Акция "Бессмертный полк". Фото: Предоставлено организаторами мероприятия. Акция "Бессмертный полк". Фото: Предоставлено организаторами мероприятия. Акция "Бессмертный полк". Фото: Предоставлено организаторами мероприятия. Акция "Бессмертный полк". Фото: Предоставлено организаторами мероприятия. Акция "Бессмертный полк". Фото: Предоставлено организаторами мероприятия. Акция "Бессмертный полк". Фото: Предоставлено организаторами мероприятия. Акция "Бессмертный полк". Фото: Предоставлено организаторами мероприятия.

22 марта 2018 года в Барнауле начал работать штаб по подготовке акции "Бессмертный полк". Как и в предыдущие пять лет, 9 мая по главному проспекту города пройдут горожане с портретами своих родственников – участников и ветеранов Великой Отечественной войны.

Время начала шествия и точки сбора будут известны ближе к Дню Победы, но уже сейчас любой человек может вписать историю своего героя в Книгу Памяти и сделать транспарант с портретом своего солдата.

Чтобы принять участие в акции:

1. Найдите информацию о своем родственнике-ветеране. Разберите семейные архивы, обратитесь к открытым источникам в интернете:

– сайт ОБД "Мемориал". Поиск погибших фронтовиков.

– сайт "Подвиг народа". Информация о наградных документах.

– сайт "Память народа". Проект Минобороны о судьбах участников Великой Отечественной войны.

Подробную инструкцию по поиску вы можете найти здесь.

2. Внесите информацию на сайт moypolk.ru. Для того чтобы записать свою историю, необходимо зарегистрироваться на сайте. После регистрации вам откроется специальный формуляр для занесения истории. К истории прикрепите фото вашего ветерана и не забудьте нажать кнопку "Сохранить".

3. Изготовьте легкий транспарант с фотографией своего солдата или его фамилией (если фотография не сохранилась). Транспарант делается по единому образцу.

Изготовить его можно самостоятельно или в мастерских компании "Графикс", где портрет сделают за 350 рублей.

Типография "Графикс" расположена по адресу: г. Барнаул, пр-т Красноармейский, 15 (ТОЦ Демидовский) / Ползунова, 45б. Телефон: (3852) 63-77-02

(3852) 65-98-14

4. 9 мая придите на одну из точек сбора и встаньте в строй "Бессмертного полка". Информация о местах сбора и времени начала шествия будет известна позже.

Узнать подробности акции и задать вопросы можно по телефону 8 (3852) 63-53-37 и по e-mail: tad@altapress.ru

Справка

"Бессмертный полк" своей главной задачей считает сохранение в каждой семье личной памяти о поколении Великой Отечественной войны. Впервые акция "Бессмертный полк" прошла 9 мая 2012 года в Томске. Барнаул присоединился к акции в 2013 году – по главному проспекту Барнаула прошли почти 12 тыс. человек. В 2017-м – в краевой столице в шествии приняли участие более 60 тыс. В 2018 году акция "Бессмертный полк" пройдет в Барнауле уже в шестой раз.