Новая акция "Бессмертного полка": истории женщин, ради которых солдаты сражались на фронте

Жить несколько лет в нечеловеческих условиях, растить и выкармливать голодных детей, работать за мужиков по 15 часов в сутки, ежечасно оплакивать убитых сыновей - это подвиг длинною в вечность. За это не давали медали. Им не салютовали орудийными залпами. Но и во время войны, и после нее наши женщины продолжали жить любить, надеяться и верить. Их жизнь — как подвиг, достойна самой высокой награды — благодарной памяти любящих потомков. Именно для этого был запущен проект "Любовью победив войну".

Чтобы увековечить память и внести в летопись историю своих предков, необходимо зарегистрироваться на сайте "Бессмертного полка". После регистрации перейти в раздел "Запиши деда в полк", где откроется специальный формуляр для занесения истории. К истории можно прикрепить фото и другие материалы, которые могут рассказать о подвигах родных вам женщин.

В публикациях, посвященных героиням проекта, можно графического изображения "Журавлика" — символа народного движения. Организаторы акции просят лишь упоминать в публикациях сайт народной летописи www.moypolk.ru, где находятся личные архивы.

Штаб акции "Бессмертный полк" в Алтайском крае