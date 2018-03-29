Новая акция "Бессмертного полка": истории женщин, ради которых солдаты сражались на фронте

В 2018 году организаторы "Бессмертного полка" организовали новый проект "Любовью победив войну". Если раньше на сайте moypolk.ru собирали только истории ветеранов времен Великой Отечественной войны или тружеников тыла, то теперь в "летопись полка" предлагают еще вписать и истории женщин — жен, матерей, дочерей и подруг — ради которых наши герои уходили на фронт.
Жить несколько лет в нечеловеческих условиях, растить и выкармливать голодных детей, работать за мужиков по 15 часов в сутки, ежечасно оплакивать убитых сыновей - это подвиг длинною в вечность. За это не давали медали. Им не салютовали орудийными залпами. Но и во время войны, и после нее наши женщины продолжали жить любить, надеяться и верить. Их жизнь — как подвиг, достойна самой высокой награды — благодарной памяти любящих потомков. Именно для этого был запущен проект "Любовью победив войну".
Чтобы увековечить память и внести в летопись историю своих предков, необходимо зарегистрироваться на сайте "Бессмертного полка". После регистрации перейти в раздел "Запиши деда в полк", где откроется специальный формуляр для занесения истории. К истории можно прикрепить фото и другие материалы, которые могут рассказать о подвигах родных вам женщин.
В публикациях, посвященных героиням проекта, можно графического изображения "Журавлика" — символа народного движения. Организаторы акции просят лишь упоминать в публикациях сайт народной летописи www.moypolk.ru, где находятся личные архивы.
Штаб акции "Бессмертный полк" в Алтайском крае
- Тел.: 8 (3852) 63-53-37
- E-mail: tad@altapress.ru
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