Маёвка, митинг и гуляния. Как в Барнауле партии и профсоюзы отметят Первомай

К маёвке профсоюзов присоединятся две партии

По всей стране профсоюзы проведут маёвки. Эту акцию решили поддержать и в Барнауле. ФНПР организует в краевой столице шествие по проспекту Ленина и митинг на площади Сахарова.

Участники мероприятия соберутся у Дома Союзов (проспект Ленина,23). Отсюда в 9:20 колонны двинутся вверх по проспекту, чтобы дойти до площади Сахарова.

К шествию и митингу традиционно присоединилась "Единая Россия". Также в этом году на профсоюзное мероприятие заявилась и партия ЛДПР.

Демонстрация коммунистов

КПРФ в Барнауле традиционно проводит демонстрацию и митинг. Но коммунисты обычно идут своим путем. Сбор участников запланирован на площади Октября. Отсюда в 8:30 колонны пойдут вниз по проспекту — до площади Советов, где у памятника Ленину в 8:50 начнется партийный митинг.

В прошлые годы коммунисты устраивали на своих мероприятиях театрализованные акции с участием переодетых в революционных матросов и солдат самодеятельных актеров. Но в этот раз шоу не обещают.

Майские гуляния эсеров

В краевой организации "Справедливой России" рассказали, что маёвку проведут в форме народных гуляний, чтобы не только озвучить партийные лозунги, но и устроить для горожан встречу весны. Также эсеры решили перенести празднование из центра Барнаула "ближе к избирателям" — в Ленинский район на площадь Мира.

Здесь организуют кончерт, игры, викторины, тематические зоны для отдыха родителей с детьми. Для участников эсеровских гуляний споет русский народный хор, а также выступят молодежные группы. Начало мероприятия в 13:00.

Какой будет погода 1 мая

По данным Gismeteo.ru, во вторник 1 мая в краевой столице ожидаются дожди. Воздух прогреется до +8...+13 градусов. Ветер будет умеренным 3-10 м/с.

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