Стали известны точки построения и время начала шествия "Бессмертного полка" в 2018 году 

9 мая 2018 года в Барнауле в шестой раз пройдет "Бессмертный полк". Шествие колонны начнется в 10.40. Исходя из этой информации, вы самостоятельно определите время своего прибытия на удобную для вас точку сбора.
Всего их три:
- На площадке перед кинотеатром "Россия" (пр. Ленина, 71).
- На площадке перед корпусом Алтайской академии культуры и искусств (пр. Ленина, 66).
- На пересечении улицы Молодежной с проспектом Ленина, в районе Алтайского государственного университета.
В этом году во время шествия будут задействованы более 300 добровольцев корпуса "Волонтеры победы" и др. организаций. Узнать их можно будет по жилеткам с надписью "Бессмертный полк".
Они ответят на все вопросы участников акции, окажут помощь тем, кто в ней нуждается и скоординируют движение колонны.
Кроме того, на протяжении всего шествия будут работать подготовленные волонтеры из Алтайского государственного медицинского университета, к которым можно обратиться за первой помощью.
Полк в 2018 году пройдет в 2 колонны по пр. Ленина.
Администрацией города будут организованы точки раздачи чистой питьевой воды.
Также, на протяжении всего шествия расположатся кареты скорой помощи.
Подробную информацию об участии в акции "Бессмертный полк" в Барнауле можно узнать по телефону 8 (3852) 63-53-37. E-mail: tad@altapress.ru