Стали известны точки построения и время начала шествия "Бессмертного полка" в 2018 году 

Всего их три:

На площадке перед кинотеатром "Россия" (пр. Ленина, 71).

На площадке перед корпусом Алтайской академии культуры и искусств (пр. Ленина, 66).

На пересечении улицы Молодежной с проспектом Ленина, в районе Алтайского государственного университета.



В этом году во время шествия будут задействованы более 300 добровольцев корпуса "Волонтеры победы" и др. организаций. Узнать их можно будет по жилеткам с надписью "Бессмертный полк".

Они ответят на все вопросы участников акции, окажут помощь тем, кто в ней нуждается и скоординируют движение колонны.Кроме того, на протяжении всего шествия будут работать подготовленные волонтеры из Алтайского государственного медицинского университета, к которым можно обратиться за первой помощью.Полк в 2018 году пройдет в 2 колонны по пр. Ленина.

Администрацией города будут организованы точки раздачи чистой питьевой воды.

Также, на протяжении всего шествия расположатся кареты скорой помощи.





