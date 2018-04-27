Тема «Бессмертный полк»

Стали известны точки построения и время начала шествия "Бессмертного полка" в 2018 году 

Сегодня, 09:39.
Жизнь

9 мая 2018 года в Барнауле в шестой раз пройдет "Бессмертный полк". Шествие колонны начнется в 10.40. Исходя из этой информации, вы самостоятельно определите время своего прибытия на удобную для вас точку сбора. 

Шествие "Бессмертного полка" .
Шествие "Бессмертного полка" . Фото из архива редакции.

Всего их три: 

Точки сбора.
Точки сбора.
  • На площадке перед кинотеатром "Россия" (пр. Ленина, 71). 
  • На площадке перед корпусом Алтайской академии культуры и искусств (пр. Ленина, 66). 
  • На пересечении улицы Молодежной с проспектом Ленина, в районе Алтайского государственного университета. 


В этом году во время шествия будут задействованы более 300 добровольцев корпуса "Волонтеры победы" и др. организаций. Узнать их можно будет по жилеткам с надписью "Бессмертный полк". 

Волонтеры "Бессмертного полка".
Волонтеры "Бессмертного полка"


Они ответят на все вопросы участников акции, окажут помощь тем, кто в ней нуждается и скоординируют движение колонны. 
Кроме того, на протяжении всего шествия будут работать подготовленные волонтеры из Алтайского государственного медицинского университета, к которым можно обратиться за первой помощью. 

Полк в 2018 году пройдет в 2 колонны по пр. Ленина. 

Администрацией города будут организованы точки раздачи чистой питьевой воды. 

Раздача воды.
Раздача воды.

Также, на протяжении всего шествия расположатся кареты скорой помощи. 

Медпомощь.
Медпомощь.





Подробную информацию об участии в акции "Бессмертный полк" в Барнауле можно узнать по телефону 8 (3852) 63-53-37. E-mail: tad@altapress.ru

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