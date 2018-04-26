Погода на майские праздники. Будет ли идти дождь все дни?

В четыре дня "майских каникул" самым теплым обещает быть воскресенье, 29 апреля. По данным краевых синоптиков, в этот день по краю температура воздуха прогреется до +14...+19 градусов. День будет преимущественно без осадков, утром возможен туман. Ночью возможны заморозки -1...+4.
Барнаульцев в первый выходной 29 апреля ждет температура +14...+16. День будет без осадков.
А вот с 30 апреля зарядят дожди. В понедельник, по данным Yandex.Погоды, в Барнауле утром и вечером пройдут осадки, днем ожидается переменная облачность. Температура воздуха будет +11...+14 градусов.
1 мая утром и днем пройдет небольшой дождь, а вечером будет пасмурно. Воздух прогреется до +9...+13.
2 мая станет самым холодным днем каникул, с утра до вечера будет дождливо. Температура составит +7...+11 градусов.
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