Погода на майские праздники. Будет ли идти дождь все дни?

Барнаульцев в первый выходной 29 апреля ждет температура +14...+16. День будет без осадков.

А вот с 30 апреля зарядят дожди. В понедельник, по данным Yandex.Погоды, в Барнауле утром и вечером пройдут осадки, днем ожидается переменная облачность. Температура воздуха будет +11...+14 градусов.

1 мая утром и днем пройдет небольшой дождь, а вечером будет пасмурно. Воздух прогреется до +9...+13.

2 мая станет самым холодным днем каникул, с утра до вечера будет дождливо. Температура составит +7...+11 градусов.