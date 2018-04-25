Май на Алтае будет холодным и снежным

Температура воздуха в Алтайском крае в мае будет на 2 градуса ниже нормы, сообщили в МЧС со ссылкой на алтайских синоптиков.
Средняя температура месяца будет колебаться в диапазоне 6...13 градусов. Самой холодной окажется вторая декада мая.
Когда будет тепло, а когда снежно
В периоды с 1 по 10 и с 21 по 31 мая ожидается, что ночью воздух будет прогреваться от +1...+6 до +7...+12.
Днем в первую и третью декады месяца будет от +9...+14 до +15...+20 градусов.
С 11 по 20 мая температура понизится. Ночью ожидаются заморозки: -1...+4. Днем во вторую декаду мая будет +6... +11 градусов.
Осадки в последний месяц весны на Алтае будут в норме. Однако кроме дождей (местами с грозами) прогнозируется мокрый снег. Он возможен в большинстве дней первой декады месяца и в отдельные дни второй и третьей декад.
Придет вторая волна паводка и продолжатся пожары
На последнюю десятидневку мая также прогнозируют начало второй волны паводка.
А из-за того, что в начале и в конце месяца возможно потепление до +25 градусов, увеличится вероятность возникновения лесных пожаров.
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