Май на Алтае будет холодным и снежным

Средняя температура месяца будет колебаться в диапазоне 6...13 градусов. Самой холодной окажется вторая декада мая.

Когда будет тепло, а когда снежно

В периоды с 1 по 10 и с 21 по 31 мая ожидается, что ночью воздух будет прогреваться от +1...+6 до +7...+12.

Днем в первую и третью декады месяца будет от +9...+14 до +15...+20 градусов.

С 11 по 20 мая температура понизится. Ночью ожидаются заморозки: -1...+4. Днем во вторую декаду мая будет +6... +11 градусов.

Осадки в последний месяц весны на Алтае будут в норме. Однако кроме дождей (местами с грозами) прогнозируется мокрый снег. Он возможен в большинстве дней первой декады месяца и в отдельные дни второй и третьей декад.

Придет вторая волна паводка и продолжатся пожары

На последнюю десятидневку мая также прогнозируют начало второй волны паводка.

А из-за того, что в начале и в конце месяца возможно потепление до +25 градусов, увеличится вероятность возникновения лесных пожаров.