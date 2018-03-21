Отключение горячей воды в Барнауле: график в 2018 году

По контуру ТЭЦ-3 гидравлические испытания пройдут с 14 по 23 мая, а ремонтировать оборудование станут с 24 мая по 6 июня.

У тех, кто живет по контуру ТЭЦ-2, сети воду отключат с 18 июня. По 27 июня будут испытывать сети, с 28 июня начнется ремонт. Воду дадут 11 июля.

Что попадает в контур ТЭЦ-3:

Индустриальный район — в границах улиц Трактовая, Павловский тракт, Попова, Антона Петрова, Малахова, Власихинская, поселки Новосиликатный и Спутник; Ленинский район - в границах улиц Антона Петрова, Солнечная Поляна, Юрина, Георгия Исакова, Малахова, 2-я Северо-Западная и Советской Армии; Железнодорожный район – улица Георгия Исакова в границах 2я Северо-Западная- А.Петрова до ул.Северо-Западная.

В центральной части города — улицы Папанинцев, Челюскинцев, Молодежная, Ядринцева, проспектах Строителей и Социалистический, а также в периметре улиц Папанинцев, Ядринцева, Партизанская, Красноармейский, Гоголя, Комсомольский, Партизанская, Ленина, Димитрова.

Что попадает в контур ТЭЦ-2:

Дома в границах улиц Малахова, Юрина, Солнечная Поляна, проспект Космонавтов; проспект Космонавтов, Малахова, Глушкова, Тимуровская, Петра Сухова, Горно-Алтайская и Северо-Западная; Жилплощадка, микрорайоны ВРЗ и Восточный; проспект Ленина, улицы Северо-Западная, Георгия Исакова, Советской Армии, Матросова, Кулагина, проспект Калинина и улица Чеглецова.

В центральной части Барнаула в эти дни горячей воды не будет на проспекте Ленина, улицах Новоугольная и Профинтерна, проспектах Строителей и Социалистический, улице Молодежная.

В Центральном районе будет ограничено горячее водоснабжение зданий в периметре проспектов Ленина и Комсомольский, улиц Димитрова, Чкалова, Кирова и Трудовой.