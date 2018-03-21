Отключение горячей воды в Барнауле: график в 2018 году

В мае в Барнауле начнется традиционное отключение горячей воды. В мае 2018 года в городе начнутся гидравлические испытания. Из-за этого люди, живущие по контуру ТЭЦ-3, останутся без горячего водоснабжения на 3,5 недели в мае и июне, а живущие по контуру второй ТЭЦ — на такое же время в июне и июле, сообщает мэрия. Публикуем график отключения горячей воды 2018 в Барнауле.
По контуру ТЭЦ-3 гидравлические испытания пройдут с 14 по 23 мая, а ремонтировать оборудование станут с 24 мая по 6 июня.
У тех, кто живет по контуру ТЭЦ-2, сети воду отключат с 18 июня. По 27 июня будут испытывать сети, с 28 июня начнется ремонт. Воду дадут 11 июля.
Что попадает в контур ТЭЦ-3:
Индустриальный район — в границах улиц Трактовая, Павловский тракт, Попова, Антона Петрова, Малахова, Власихинская, поселки Новосиликатный и Спутник; Ленинский район - в границах улиц Антона Петрова, Солнечная Поляна, Юрина, Георгия Исакова, Малахова, 2-я Северо-Западная и Советской Армии; Железнодорожный район – улица Георгия Исакова в границах 2я Северо-Западная- А.Петрова до ул.Северо-Западная.
В центральной части города — улицы Папанинцев, Челюскинцев, Молодежная, Ядринцева, проспектах Строителей и Социалистический, а также в периметре улиц Папанинцев, Ядринцева, Партизанская, Красноармейский, Гоголя, Комсомольский, Партизанская, Ленина, Димитрова.
Что попадает в контур ТЭЦ-2:
Дома в границах улиц Малахова, Юрина, Солнечная Поляна, проспект Космонавтов; проспект Космонавтов, Малахова, Глушкова, Тимуровская, Петра Сухова, Горно-Алтайская и Северо-Западная; Жилплощадка, микрорайоны ВРЗ и Восточный; проспект Ленина, улицы Северо-Западная, Георгия Исакова, Советской Армии, Матросова, Кулагина, проспект Калинина и улица Чеглецова.
В центральной части Барнаула в эти дни горячей воды не будет на проспекте Ленина, улицах Новоугольная и Профинтерна, проспектах Строителей и Социалистический, улице Молодежная.
В Центральном районе будет ограничено горячее водоснабжение зданий в периметре проспектов Ленина и Комсомольский, улиц Димитрова, Чкалова, Кирова и Трудовой.
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