На Алтае шторм разгонится до 100 км/ч

По югу края будут грозы. Ветер утром и в ночь на 26 апреля усилится до 17-22 м/с, а днем возможны порывы до 27 м/с (97,2 км/ч), сообщает краевое управление МЧС.

Синоптики сообщают, что 25 апреля температура воздуха составит +13...+25, а 26 апреля столбик термометра поднимется до +10...+15.

К чему может привести шторм

МЧС предупреждает, что сильный ветер может разбить стекла незакрытых оконных рам, повалить рекламные щиты, снести крышу и фасады зданий. Поэтому обходите незакрепленные конструкции и не прячьтесь от ветра рядом с домами и под деревьями. При штормовом ветре часто происходит порывы воздушных линий электропередач, что может привести к отключению света.

Грозы с ливнем резко ухудшают видимость на дороге, а также сцепление с дорожным полотном. Вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП. При движении строго соблюдайте скоростной режим и дистанцию.

По данным МЧС, пожарные и спасатели готовы к ликвидации возможных последствий непогоды и оказанию помощи гражданам.