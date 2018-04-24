На Алтае шторм разгонится до 100 км/ч

25 апреля жителей Алтайского края ожидает штормовая погода. С утра и весь день, а также в ночь на 26 апреля в регионе прогнозируют дожди, местами сильные ливни.
По югу края будут грозы. Ветер утром и в ночь на 26 апреля усилится до 17-22 м/с, а днем возможны порывы до 27 м/с (97,2 км/ч), сообщает краевое управление МЧС.
Синоптики сообщают, что 25 апреля температура воздуха составит +13...+25, а 26 апреля столбик термометра поднимется до +10...+15.
К чему может привести шторм
МЧС предупреждает, что сильный ветер может разбить стекла незакрытых оконных рам, повалить рекламные щиты, снести крышу и фасады зданий. Поэтому обходите незакрепленные конструкции и не прячьтесь от ветра рядом с домами и под деревьями. При штормовом ветре часто происходит порывы воздушных линий электропередач, что может привести к отключению света.
Грозы с ливнем резко ухудшают видимость на дороге, а также сцепление с дорожным полотном. Вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП. При движении строго соблюдайте скоростной режим и дистанцию.
По данным МЧС, пожарные и спасатели готовы к ликвидации возможных последствий непогоды и оказанию помощи гражданам.
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