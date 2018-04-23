На Алтай надвигается шторм с ливнями и грозами

С 23 по 26 апреля на территории Алтайского края пройдут дожди. Синоптики предупреждают, что возможны ливни, а в предгорьях — грозы.

Во вторник, 24 апреля, ночью в отдельных районах Алтайского края и Барнауле прогнозируют дождь, грозу и туман, днем — без осадков. Воздух днем прогреется до +17... +22.

25 апреля, в среду в южных районах края пойдет дождь, а в Барнауле будет сухая и теплая погода. В четверг, 26 апреля, на территории всего края прогнозируют дожди. Столбик термометра в эти дни поднимется до +11...+21.

В Республике Алтай также в ближайшие три дня будет дождливо, сообщает Горно-Алтайский ЦГМС.