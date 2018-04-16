Тальменку спасли от сильного подтопления

Сегодня, 16:44.
Происшествия

Спасатели устранили ледовый затор на реке Чумыш и спасли Тальменку от дальнейшего затопления, сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Один из райцентров Алтайского края спасли от сильного подтопления. Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Один из райцентров Алтайского края спасли от сильного подтопления. Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Один из райцентров Алтайского края спасли от сильного подтопления. Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Один из райцентров Алтайского края спасли от сильного подтопления. Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Один из райцентров Алтайского края спасли от сильного подтопления. Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Один из райцентров Алтайского края спасли от сильного подтопления. Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Один из райцентров Алтайского края спасли от сильного подтопления. Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Один из райцентров Алтайского края спасли от сильного подтопления. Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Один из райцентров Алтайского края спасли от сильного подтопления. Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Один из райцентров Алтайского края спасли от сильного подтопления. Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Один из райцентров Алтайского края спасли от сильного подтопления. Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

В ведомстве сообщили, что лед пошел по течению реки. Уровень воды в Чумыше резко упал и продолжает снижаться. Дальнейшее подтопление Тальменки предотвратили. Этому также способствовала отсыпка низменных участков.

Сейчас на месте работают 175 человек от МЧС России, 30 единиц техники. В Тальменке подтоплены 89 приусадебных участков, также есть пострадавшие дома.

По данным алтайского ЦГМС, на утро 16 апреля уровень воды в Чумыше был близок к критической отметке и составил 893 см.

Напомним, 15 апреля реке Чумыш лед, скопившийся в заторах в районе Каменского моста и Фокиных песков, взрывали весь день.

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