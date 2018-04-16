Праздничные дни: как отдыхаем в мае 2018

В начале мая нас ждут "длинные" выходные и двухдневная рабочая неделя. Правда, чтобы отправиться в короткий отпуск, россиянам предстоит поработать шесть дней подряд в конце апреля.
Майские выходные начнутся 29 апреля и продлятся по 2 мая. Традиционно выходным днем будет 9 мая — День Победы.
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28 апреля (суббота) — сокращенный рабочий день;
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29 апреля (воскресенье) — выходной;
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30 апреля (понедельник) — выходной (за него работали в субботу);
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1 мая (вторник) — выходной (День весны и труда);
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2 мая (среда) — выходной (отдыхаем за 7 января);
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3 мая (четверг) — рабочий день;
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4 мая (пятница) — рабочий день;
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5 мая (суббота) — выходной;
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6 мая (воскресенье) — выходной;
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7 мая (понедельник) — рабочий день;
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8 мая (вторник) — сокращенный рабочий день;
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9 мая (среда) — выходной (День Победы).
1 мая — всемирный День труда. Изначально он назывался День международной солидарности трудящихся. Дата выбрана в память о демонстрации и забастовке американских рабочих, которые 1 мая 1886 года потребовали ввести 8-часовой рабочий день. Последующие за этим события закончились кровопролитием.
9 мая — День Победы. Это дата окончания Великой отечественной войны, день, когда в Советском Союзе узнали о капитуляции Германии.
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