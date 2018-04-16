Праздничные дни: как отдыхаем в мае 2018

Сегодня, 11:50.
Жизнь

В начале мая нас ждут "длинные" выходные и двухдневная рабочая неделя. Правда, чтобы отправиться в короткий отпуск, россиянам предстоит поработать шесть дней подряд в конце апреля. 

Постель. Отдых. Выходной.
Постель. Отдых. Выходной. Фото: СС0.
1 Как отдыхаем в мае 2018?

Майские выходные начнутся 29 апреля и продлятся по 2 мая. Традиционно выходным днем будет 9 мая — День Победы.

2 Официальные выходные в мае: как отдыхаем?

  • 28 апреля (суббота) — сокращенный рабочий день;

  • 29 апреля (воскресенье) — выходной;

  • 30 апреля (понедельник) — выходной (за него работали в субботу);

  • 1 мая (вторник) — выходной (День весны и труда);

  • 2 мая (среда) — выходной (отдыхаем за 7 января);

  • 3 мая (четверг) — рабочий день;

  • 4 мая (пятница) — рабочий день;

  • 5 мая (суббота) — выходной;

  • 6 мая (воскресенье) — выходной;

  • 7 мая (понедельник) — рабочий день;

  • 8 мая (вторник) — сокращенный рабочий день;

  • 9 мая (среда) — выходной (День Победы).

День Победы в Барнауле. 9 мая 2017 года.
День Победы в Барнауле. 9 мая 2017 года.
3 Какие праздники отмечаются в мае?

1 мая — всемирный День труда. Изначально он назывался День международной солидарности трудящихся. Дата выбрана в память о демонстрации и забастовке американских рабочих, которые 1 мая 1886 года потребовали ввести 8-часовой рабочий день. Последующие за этим события закончились кровопролитием.

9 мая — День Победы. Это дата окончания Великой отечественной войны, день, когда в Советском Союзе узнали о капитуляции Германии. 

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