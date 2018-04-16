Праздничные дни: как отдыхаем в мае 2018

3 Какие праздники отмечаются в мае?

1 мая — всемирный День труда. Изначально он назывался День международной солидарности трудящихся. Дата выбрана в память о демонстрации и забастовке американских рабочих, которые 1 мая 1886 года потребовали ввести 8-часовой рабочий день. Последующие за этим события закончились кровопролитием.

9 мая — День Победы. Это дата окончания Великой отечественной войны, день, когда в Советском Союзе узнали о капитуляции Германии.