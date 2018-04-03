Бронируют с опаской: прямые рейсы из Барнаула на китайский курорт перенесли на два месяца

Когда полетят чартеры из Барнаула

Вылеты перенесли из-за того, что авиакомпания "Алроса", которая обслуживает рейсы для "Жемчужной реки", не могла оформить разрешение. Аккредитацию чартеров в Китай из Барнаула и других городов авиаперевозчик получил только в конце марта.

Рейсы на остров Хайнань из Барнаула будут выполняться на самолетах Boeing 737-800 с 3 мая раз в неделю по четвергам, рассказали altapress.ru в барнаульском аэропорту.

Согласно сайту оператора, цены за тур на 7 ночей на двоих с проживанием в отеле "три звезды" в мае начинаются от 62 тыс. рублей. Хотя в январе аналогичные путевки на это время стоили от 44 тыс. рублей.

В чем сомнения

Хайнань пользуется спросом у барнаульцев из-за невысоких цен на туры, отмечают агенты. Однако в офисах пока не спешат бронировать путевки "Жемчужной реки". После того, как туроператор отменил рейсы в нескольких городах страны и оставил людей без отпуска, агенты решили не рисковать и советуют уже проверенных операторов. Барнаульцы пока летают на китайский курорт из Новосибирска.

Официальных заявлений о пострадавших туристов в Алтайском крае не поступало, рассказали altapress.ru в Алтайской региональной ассоциации туризма (АРАТ). Хотя в социальной сети "ВКонтакте" появилось сообщество, в котором барнаульца и жители края обсуждают проблемы, связанные с сорвавшимися отпусками из-за "Жемчужной реки". Потерпевшие пишут, что несколько месяцев назад купили туры, однако потом их перенесли, и на курорт люди не полетели. В итоге люди остались без отдыха, и им не вернули деньги за путевки после переноса рейсов.

Что известно про Хайнань?

Хайнань — это небольшой тропический остров в Тихом океане. Хайнань расположен на юге Китая, на одной широте с Гавайями, из-за чего часто называется "Восточными Гавайями". Из Новосибирска до острова лететь около 6,5 часов.