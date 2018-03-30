Сколько стоят туры в Турцию летом-2018 из Барнаула и Новосибирска

Спрос на Турцию вырос почти в два раза по сравнению с прошлым годом, рассказали altapress.ru в турагентствах Барнаула. Летом-2018 рейсов в Турцию стало больше, а туры — дороже. Рассказываем, сколько стоит тур и когда выгоднее покупать путевки в Турцию.
На каких курортах Турции можно отдохнуть летом-2018?
Из Барнаула три раза в неделю будут летать чартеры в Анталью. Туристы могут купить тур продолжительностью от 6 до 21 дня.
Из Новосибирска самолеты в Анталью летают практически каждый день. Из "Толмачево" также будут прямые рейсы в Даламан — на Эгейское побережье Турции. Здесь находится курорт Мармарис. Сюда ездят не только семьи, но и молодежь. Помимо пляжей здесь много развлечений.
В последние три-четыре года на этот турецкий курорт не ставили прямых рейсов из Новосибирска, пояснили в агентстве "100 дорог".
Когда можно полететь отдыхать в Турцию
Первые рейсы в полетной программе из Новосибирска и Барнаула на анталийское побережье стоят с конца апреля, а в Даламан — с конца мая. Туристы уже начали покупать туры путевки на лето по ценам раннего бронирования. Они примерно на 20-30% ниже, чем во время сезона.
Сколько стоят туры на лето в Турцию
Туры в Турцию в 2018 году подорожали примерно на 10-15%, рассказали турагенты. Цены на путевки с вылетом из Барнаула и Новосибирска в этом сезоне практически одинаковые.
Анталья
- В мае-2018 купить тур в Анталью на 10-11 ночей (отель 3*) на двоих можно от 56 тыс. рублей. В отеле 5* — от 67 тыс. рублей.
- В августе-2018 путевка на 10-11 ночей (отель 3*) на двоих начинается от 70 тыс. рублей. В отеле 5* — от 92-95 тыс. рублей.
Даламан
Туры в Даламан примерно на 10-15% дороже, чем в Анталью.
- В мае-2018 путевка на 10-11 ночей (отель 3*) на двоих стоит от 68 тыс. рублей. В отеле 5* — от 90 тыс. рублей.
- В августе-2018 аналогичный тур (отель 3*) стоит от 85 тыс. рублей, а с отдыхом в отеле 5* — от 105 тыс. рублей.
По словам Юлии Сибирцевой, руководителя турагентства "Моря и страны", цены постоянно меняются. Иногда — по несколько раз в день.
Стоит ли ждать "горящих туров"?
В опрошенных altapress.ru агентствах считают, "горящие туры" в летнем сезоне могут быть. Такие путевки обычно появляются примерно за 2-3 дня до вылета, когда на рейсе или в недорогих отелях остаются места.
Однако спрогнозировать "горящие путевки" невозможно. Точно не стоит ожидать дешевых путевок в июле и августе. В эти пиковые месяцы на курорты едет много отдыхающих, поэтому проблем с загрузкой рейсов не бывает.
При планировании отдыха турагенты советуют не надеяться на появление "горящих туров". В последнее время туроператору выгоднее продавать путевки заранее, отмечают агенты.
Как дешево отдохнуть в Турции?
- Купить тур за несколько месяцев до поездки, когда туроператоры предоставляют скидки.
- Полететь отдыхать в мае. Цены в этот период ниже, потому что на курортах море только начинает прогреваться.
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