Отдых под контролем: власти решили создать закон о туризме в Алтайском крае

Устранить несовершенство

Закон о туризме в Алтайском крае пытались разработать на протяжении последних 10 лет. По разным причинам документ не доходил до принятия, рассказал Антон Васильев, представитель губернатора края в Заксобрании.

В 2013 году вопрос о разработке такого закона поднимался на круглом столе, где депутаты АКЗС вместе с представителями краевого управления по туризму и Алтайской академии экономики и права обсуждали, как усовершенствовать правовую базу в отрасли.

Так, например, сложности существуют с регулированием сельского туризма и работы "зеленых домов", которые не смогут принимать много гостей одновременно, следовательно, нет смысла применять в отношении них те же нормы, что и для санаториев и турбаз, отмечала тогда замначальника краевого управления по туризму Елена Евсюкова.

По словам депутата Сергея Писарева, в базовом региональном законе о туризме заинтересованы предприниматели, которые планируют развивать безопасный бизнес.

Всеволод Кондратьев,

депутат:

— Закон — это не только ограничение, но и защита прав предпринимателей, которые в этой области работают. Тогда, в 2013 году, мы посчитали, что региональный отраслевой документ помог бы бизнесу защитить свои права.

Однако в 2013 году участники круглого стола только разработали рекомендации, согласно которым депутаты АКЗС вместе с управлением должны были изучить обсуждаемый вопрос.

Новое о старом

По словам Антона Васильева, в 2017 году в крае, где активно развивается туризм, созрела необходимость создать региональные правовые основы для регулирования отрасли. На федеральном уровне работает Закон "Об основах туристской деятельности в РФ".

Васильев пояснил: туристической деятельности сегодня оказываются различные формы господдержки, чтобы на них претендовать и рассчитывать свои финансовые обязательства, регион должен иметь отраслевой закон, соотносимый с федеральным.

Антон Васильев,

представитель губернатора края в Заксобрании:

— Кардинально после принятия документа ситуация не изменится. Но свою нишу закон займет. По крайней мере, он создаст необходимые правовые условия для работы регионального управления по туризму. Потому что базового закона до сих пор в крае не было.

Управление будет вести учет туристских ресурсов: природных, исторических и т. д. В его ведении будет и ведение реестра субъектов туриндустрии края — предприятий и бизнесменов, работающих в этой сфере. Ведомство должно будет вести постоянный мониторинг и тех, и других.

Проект закона о туризме прописывает возможность создания Общественного совета при управлении. Такой существует и сегодня, в него входят представители бизнеса, чиновники.

Законопроект — рамочный, "мясом", более предметным содержанием, об обрастет в подзаконных правовых актах.

Некоторые из уже существующих документов будут с ним синхронизированы. Например, закон о курортном сборе.

Отрегулируют и другие сферы.

Антон Васильев,

представитель губернатора края в Заксобрании:

— Управление по туризму обеспокоено безопасностью граждан, которые посещают Алтайский край. Нужно определить требования оповещения об угрозах и рисках для туристов в регионе, понять, что в этом случае должны предпринимать органы власти, как будет налажена совместная работа с органами МЧС. Это то поле, которое мы, надеюсь, сможем урегулировать, потому что вопросов очень много.

Безопасности туристов уже в предлагаемом проекте закона уделяется большое внимание. Так, например, в нем говорится, что в случае угрозы возникновения ЧС на туристских маршрутах управление по туризму должно будет информировать об этом туристов, турбазы, санатории и т. д.

Предпринимателей заставят самостоятельно разрабатывать конкретные мероприятия по обеспечению безопасности туристов. Они станут нести ответственность за их выполнение. Турбизнес обяжут пользоваться услугами профессиональных инструктуров-проводников.

Региональный проект закона адаптирован под федеральный.

Антон Васильев,

представитель губернатора края в Заксобрании: