Какие туристические объекты Алтайского края могут получить федеральные деньги

Власти Алтайского края готовы предложить три туристических проекта на участие в федеральной целевой программе по развитию внутреннего и въездного туризма на 2019-2025 годы.

Первый проект направлен на расширение кластера "Белокуриха-2". Речь идет о двух автомобильных дорогах. По словам Чинякова, проектно-сметная документация по ним уже готова. В 2017 году каждый объект оценивали в сумму свыше 200 млн рублей. В дальнейшем эта сумма может измениться.

Николай Чиняков,

заместитель председателя правительства Алтайского края:

— Сейчас занимаемся техническим заданием по строительству лыжно-биатлонного комплекса. Есть еще ряд проектов, наша рабочая группа активно взаимодействует с курортным сообществом Белокурихи.

Второй проект — спортивная деревня у станции Тягун в Заринском районе, о которой власти Алтайского края впервые заявили в феврале 2017 года. Именно тогда была разработана предварительная концепция проекта. Как отметил Чиняков, местная администрация уже размежевала земельный участок, чтобы комплексно застроить территорию.

Согласно генплану застройки, на территории спортивной деревни должны построить несколько турбаз и гостиниц, заведения общепита, магазины, пляж, площадки для барбекю, бани, детские площадки и многое другое. В проект включены также бугельная канатная дорога, лыжная трасса, трассы для саночного спорта протяженностью, для сноубордов, для велоспорта, стрельбище для биатлона.

Объект планируют построить за пять лет, инвесторы готовы вложить в него около 500 млн рублей. Как ранее отмечал глава Заринского района Виктор Азгалдян, цены на отдых в спортивной деревне будут невысокими.

Третья заявка — кластер "Барнаул — горнозаводской город". По словам Чинякова, городская администрация предложила задействовать потенциал лечебных и спортивных учреждений, а также нагорную часть Барнаула. Это свяжет кластер с "историческим ядром" города, отметил Николай Чиняков. В настоящее время проект только обсуждается.

Пока остается непонятным: речь идет о новом спортивно-оздоровительного кластера в реликтовом Ленточном бор, проект которого городская администрация планировала заявить на участие в новой федеральной программе, или о расширении кластера "Барнаул — горнозаводской город".

В перечень приоритетных проектов не вошел туробъект в Яровом, о котором в 2017 году говорил губернатор Александр Карлин. Его вместе со спортивной деревней рядом с Тягуном планировали внести новую федеральную программу по развитию внутреннего и въездного туризма.

Сейчас сложно судить, сколько проектов от Алтайского края войдут в новую федеральную целевую программу, отметил Юрий Захаров, начальник регионального управления по туризму. По его словам, еще не определен основной параметр программы, и сколько денег будет выделено.

Работу с заявками на федеральную целевую программу завершат к апрелю 2018 года, отметил Николай Чиняков. После этого их будут дорабатывать с Ростуризмом, если в этом будет необходимость.

Справка

В федеральной целевой программе по развитию внутреннего и въездного туризма на 2011-2018 годы Алтайский край участвовал с тремя проектами: туркластерами "Барнаул — горнозаводской город" и "Белокуриха-2", а также проектом в Бийске. В общей сложности по этой программе регион получил 2,3 млрд рублей. Еще около 5 млрд вложили частные инвесторы, и их вложения будут продолжать расти. По словам Карлина, на старте находится несколько крупных проектов, в частности, в "Белокурихе-2".