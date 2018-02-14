Какие туристические объекты Алтайского края могут получить федеральные деньги

Сегодня, 07:34.
Туризм

Три туристических проекта Алтайского края могут получить финансирование из федерального бюджета. Об этом рассказал заместитель председателя правительства Алтайского края, министр экономического развития Николай Чиняков. В число приоритетных не вошел туробъект Ярового, о котором ранее говорил Александр Карлин. Также пока непонятно, станут ли власти развивать новый спортивный кластер Барнаула отдельным проектом или внутри горнозаводского кластера. 

Белокуриха. Туризм. Алтай.
Белокуриха. Туризм. Алтай. Фото: Настасья Коваленко. altapress.ru

Власти Алтайского края готовы предложить три туристических проекта на участие в федеральной целевой программе по развитию внутреннего и въездного туризма на 2019-2025 годы.

Первый проект направлен на расширение кластера "Белокуриха-2". Речь идет о двух автомобильных дорогах. По словам Чинякова, проектно-сметная документация по ним уже готова. В 2017 году каждый объект оценивали в сумму свыше 200 млн рублей. В дальнейшем эта сумма может измениться.

Николай Чиняков,
заместитель председателя правительства Алтайского края:

— Сейчас занимаемся техническим заданием по строительству лыжно-биатлонного комплекса. Есть еще ряд проектов, наша рабочая группа активно взаимодействует с курортным сообществом Белокурихи.

Второй проект — спортивная деревня у станции Тягун в Заринском районе, о которой власти Алтайского края впервые заявили в феврале 2017 года. Именно тогда была разработана предварительная концепция проекта. Как отметил Чиняков, местная администрация уже размежевала земельный участок, чтобы комплексно застроить территорию.

Проект туристического комплекса в поселке Тягун.
Проект туристического комплекса в поселке Тягун.
Проект туристического комплекса в поселке Тягун.
Проект туристического комплекса в поселке Тягун.
Проект туристического комплекса в поселке Тягун.
Проект туристического комплекса в поселке Тягун.

Согласно генплану застройки, на территории спортивной деревни должны построить несколько турбаз и гостиниц, заведения общепита, магазины, пляж, площадки для барбекю, бани, детские площадки и многое другое. В проект включены также бугельная канатная дорога, лыжная трасса, трассы для саночного спорта протяженностью, для сноубордов, для велоспорта, стрельбище для биатлона.

Объект планируют построить за пять лет, инвесторы готовы вложить в него около 500 млн рублей. Как ранее отмечал глава Заринского района Виктор Азгалдян, цены на отдых в спортивной деревне будут невысокими.

Третья заявка — кластер "Барнаул — горнозаводской город". По словам Чинякова, городская администрация предложила задействовать потенциал лечебных и спортивных учреждений, а также нагорную часть Барнаула. Это свяжет кластер с "историческим ядром" города, отметил Николай Чиняков. В настоящее время проект только обсуждается.

Пока остается непонятным: речь идет о новом спортивно-оздоровительного кластера в реликтовом Ленточном бор, проект которого городская администрация планировала заявить на участие в новой федеральной программе, или о расширении кластера "Барнаул — горнозаводской город". 

Нагорный парк. Лестница.
Нагорный парк. Лестница.

В перечень приоритетных проектов не вошел туробъект в Яровом, о котором в 2017 году говорил губернатор Александр Карлин. Его вместе со спортивной деревней рядом с Тягуном планировали внести новую федеральную программу по развитию внутреннего и въездного туризма.

Сейчас сложно судить, сколько проектов от Алтайского края войдут в новую федеральную целевую программу, отметил Юрий Захаров, начальник регионального управления по туризму. По его словам, еще не определен основной параметр программы, и сколько денег будет выделено.

Работу с заявками на федеральную целевую программу завершат к апрелю 2018 года, отметил Николай Чиняков. После этого их будут дорабатывать с Ростуризмом, если в этом будет необходимость.

Справка

В федеральной целевой программе по развитию внутреннего и въездного туризма на 2011-2018 годы Алтайский край участвовал с тремя проектами: туркластерами "Барнаул — горнозаводской город" и "Белокуриха-2", а также проектом в Бийске. В общей сложности по этой программе регион получил 2,3 млрд рублей. Еще около 5 млрд вложили частные инвесторы, и их вложения будут продолжать расти. По словам Карлина, на старте находится несколько крупных проектов, в частности, в "Белокурихе-2".

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