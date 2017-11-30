Карлин: в Барнауле не собираются резать бор "ножами булатными" ради туркластера

Сегодня, 07:18.
Туризм

Алтайский край будет обязательно претендовать на участие в новой федеральной программе по развитию внутреннего и въездного туризма, сообщил 29 ноября губернатор Александр Карлин. По его словам, заявки будут поданы как минимум по проектам в Заринском районе и в Яровом. Есть идея и у барнаульских властей — создать оздоровительный кластер в ленточном бору на Горе. Но это "даже еще не концепция", уточнил глава региона.

Ленточный бор.
Ленточный бор. Фото: открытые источники в интернете.

Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:

— В числе пакетных предложений, которые мы намерены продвигать, проект по развитию туркомплекса в Заринском районе на станции Тягун и проект около озера Ярового.

Создание оздоровительного туркластера в ленточном бору в Барнауле, подчеркнул глава региона, — идея администрации столицы края. Пока она не получила экспертную оценку ни в краевых ведомствах, ни в научных организациях.

Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:

— Пока это только озвученная идея. Я ее даже концепцией назвать не могу. Поэтому я не хотел бы высказываться ни горячо за, ни категорически против. Это было бы не совсем правильно. Мы готовы все вместе рассмотреть задумку.

Глава региона призвал провести широкое общественное обсуждение, а не рубить с плеча, оценивая идею.

Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:

— Не так: "точат ножи булатные, хотят лес резать". Не в этом формате. А в формате серьезного, заинтересованного обсуждения.

Напомним, 10 ноября представитель мэрии Барнаула Татьяна Сибиркина сообщила, что город намерен заявить на участие в новой федеральной программе проект создания спортивно-оздоровительного кластера в реликтовом Ленточном бору.

Карлин подчеркнул, что Ленточный бор — "бесценный дар природы", и его нужно максимально сохранять, развивая город. В качестве примера губернатор привел территорию медкластера, где вырубки проводились "только под пятно застройки", а оставшиеся сосны "одевали" в бандажи.

В завершающейся аналогичной программе край участвовал тремя проектами: туркластерами "Барнаул - горнозаводской город" и "Белокуриха-2", а также проектом в Бийске. В общей сложности по этой программе регион получил 2,3 млрд рублей. Еще порядка 5 млрд вложили частные инвесторы, и их вложения будут продолжать расти. По словам Карлина, на старте находится несколько крупных проектов, в частности, в "Белокурихе-2".

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