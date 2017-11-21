Администрация Барнаула пообещала не вырубать деревья в ленточном бору

Обещание не вырубать сосны реликтового бора Татьяна Сибиркина дала горожанам, комментируя перспективы создания в краевой столице спортивно-оздоровительного туристического кластера. На него мэрия рассчитывает получить федеральное финансирование по программе "Развития внутреннего и въездного туризма в РФ на 2019-2025 годы".

О перспективах участия в ней спикер рассказала на общественном совете по развитию туризма, который проходил 10 ноября, а позднее прокомментировала телеканалу "Россия 24": "Новая программа развития туризма ориентирована на познавательно-оздоровительный туризм".

Татьяна Сибиркина,

завотделом по развитию туризма в Барнауле:

— Барнаул удачно вписывается в эту тематику. Владея большой исторической базой, мы владеем огромной экологической базой — ленточным сосновым бором. Мы хотим создать там инфраструктуру, чтобы систематизировать отдых людей.

Спикер отметила, что узнав эту новость, барнаульцы стали высказывать опасения, "что там будет что-то вырубаться". Например, горожане напоминали, что в июле прямо у "Трассы здоровья" рубили лес, очищая площадку для строительства краевой центр медицинской реабилитации ортопедо-травматологического профиля.

Татьяна Сибиркина,

завотделом по развитию туризма в Барнауле:

— Нет. Мы наоборот хотим принести туда культуру и привести людей, чтобы они там находились. И наш ленточный бор был хорошим, цивилизованным местом. Чтобы горожане не выбрасывали там мусор и не губили природу.

Администрация Барнаула намерена создать в ленточном бору качественную инфраструктуру для отдыха и оздоровления. Там должны появиться дорожки "здоровья" для прогулок и занятия спортом и даже дополнительные деревья. Для этого предстоит убрать ненужный сегодня мусор и посадить красивые хорошие деревья, чтобы наш уникальный бор дополнительно прославил Барнаул", — резюмировала завотделом по развитию туризм.

Факт

Известно, что спортивно-оздоровительный комплекс современного формата планировал построить около базы "Динамо" Александр Ракшин, совладелец компании "Мария-Ра". Там должны были появиться комфортные раздевалки и санузлы, камеры всесезонного хранения инвентаря и многое другое. Однако предприниматель — анат лыжного спорта — так и не смог оформить необходимый участок, поэтому планы до сих пор заморожены.