На горнолыжном комплексе "Бирюзовая Катунь" построят новый туробъект

Площадь нового комплекса составляет 150 кв. метров. Он располагается у подножья горнолыжного склона, рядом с бугельным подъемником и автостоянкой. Под каждый из объектов инфраструктуры в здании отвели отдельный вход.

Справка

На территории горнолыжного комплекса "Бирюзовая Катунь" работают три горнолыжные трассы различных уровней сложности и бугельный подъемник. Общая протяженность трасс — 3,5 км, перепад высот составляет 250-300 метров. Трассы подходят как для профессионалов, так и для любителей.