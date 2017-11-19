На федеральную программу, интересную Алтайскому краю, хотят выделить 67 миллиардов

На развитие внутреннего и въездного туризма из федерального бюджета предполагается выделить 67 млрд рублей, сообщает "Коммерсант". Эта сумма предусмотрена в проекте концепции новой федеральной целевой программы (ФЦП) развития туризма в России, сообщил глава Ростуризма Олег Сафронов.
Он рассказал, что в новую ФПЦ будут включены разработанные механизмы поддержки туристического бизнеса. Среди таких инструментов он выделил субсидирование процентной ставки по кредитам и приобретения в лизинг автобусов, речных и морских судов, туристских вагонов. "Это должно поддержать туроператоров, которые создают пакетные туры с целью снижения стоимости турпутевок не в сезон — для расширения границ туристского сезона",— цитирует ТАСС главу Ростуризма.
ФЦП будет основываться на принципе государственно-частного партнерства. Это, по мнению Сафронова, может сделать программу сложной по исполнению, так как такая схема предполагает софинансирование.
Предыдущая ФЦП "Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ" реализуется с 2011 года и завершится в 2018 году. Алтайский край принимал в ней участие. Средства, выделенные по ней региону, власти направили на строительство туркластеров "Белокуриха - 2" и "Барнаул - горнозаводской город". Только в столице края на работы в исторической части было потрачено около 1 млрд рублей по данной программе.
Власти Барнаула на недавнем заседании Общественного совета по реализации проекта туристического кластера уже заявили, что намерены бороться за включение в новую программу. Завотделом по развитию туризма в Барнауле Татьяна Сибиркина рассказала, что на этот раз ставка сделана на строительство "спортивного кластера".
Татьяна Сибиркина,
завотделом по развитию туризма в Барнауле:
— Концепция заявки для участия в федеральной программе состоит из двух частей. Первая — продолжение работы над кластером "Барнаул — горнозаводской город", которая обеспечит культурно-познавательную составляющую. Вторая часть — экологическая. Она направлена на перспективное развитие спортивно-оздоровительного туризма в Барнауле. Для этого требуется дальше развивать существующую инфраструктуру, чтобы повысить качество услуг для туристов по оздоровлению, профилактике и лечению.
Сибиркина сообщила, что в городе берет начало реликтовый ленточный бор. "Это уникальная растительная зона, не встречающаяся больше нигде на планете. В бору уже создана оздоровительная инфраструктура, включающая в себя санатории, базы отдыха и для занятия спортом, детские лагеря, экологическую тропу, дендрарий, медкластер", - пояснила она.
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