Жители Алтайского края делятся в соцсетях снимками с первой весенней радугой

Вечером 23 апреля жители Рубцовска увидели в небе города двойную радугу. В соцсетях появилось множество снимков этого природного явления.
Радуга в Рубцовске. 23 апреля 2018 года. Фото: @artstr1ke www.instagram.com.
Радуга в Рубцовске. 23 апреля 2018 года. Фото: vk.com/rubcovsk_incident.
Радуга в Рубцовске. 23 апреля 2018 года. Фото: vk.com/rubcovsk_incident.
Радуга в Рубцовске. 23 апреля 2018 года. Фото: vk.com/rubcovsk_incident.
Радуга в Рубцовске. 23 апреля 2018 года. Фото: vk.com/rubcovsk_incident.
Радуга в Рубцовске. 23 апреля 2018 года. Фото: vk.com/rubcovsk_incident.
Радуга в Рубцовске. 23 апреля 2018 года. Фото: vk.com/rubcovsk_incident.
Радуга в Рубцовске. 23 апреля 2018 года. Фото: vk.com/rubcovsk_incident.
Радуга в Рубцовске. 23 апреля 2018 года. Фото: vk.com/rubcovsk_incident.
Напомним, что синоптики прогнозировали, что с 23 по 26 апреля на территории Алтайского края пройдут дожди, возможны ливни, а в предгорьях — грозы.
Кстати, а первая гроза в Алтайском крае в 2018 году прогремела в Бийске еще 26 марта.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.