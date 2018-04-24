Жители Алтайского края делятся в соцсетях снимками с первой весенней радугой

Радуга в Рубцовске. 23 апреля 2018 года. Фото: @artstr1ke www.instagram.com. Радуга в Рубцовске. 23 апреля 2018 года. Фото: vk.com/rubcovsk_incident. Радуга в Рубцовске. 23 апреля 2018 года. Фото: vk.com/rubcovsk_incident. Радуга в Рубцовске. 23 апреля 2018 года. Фото: vk.com/rubcovsk_incident. Радуга в Рубцовске. 23 апреля 2018 года. Фото: vk.com/rubcovsk_incident. Радуга в Рубцовске. 23 апреля 2018 года. Фото: vk.com/rubcovsk_incident. Радуга в Рубцовске. 23 апреля 2018 года. Фото: vk.com/rubcovsk_incident. Радуга в Рубцовске. 23 апреля 2018 года. Фото: vk.com/rubcovsk_incident. Радуга в Рубцовске. 23 апреля 2018 года. Фото: vk.com/rubcovsk_incident.

Напомним, что синоптики прогнозировали, что с 23 по 26 апреля на территории Алтайского края пройдут дожди, возможны ливни, а в предгорьях — грозы.

Кстати, а первая гроза в Алтайском крае в 2018 году прогремела в Бийске еще 26 марта.