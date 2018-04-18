В Алтайском крае запретили разводить костры и жарить шашлыки на природе

3 Как можно развести костер на природе, если очень надо?

В о время действия противопожарного режима разведение костров на территориях, не запрещенных в пунктах выше допускается на площадках, отделенных противопожарной минерализованной (то есть очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,5 метра. После завершения сжигания порубочных остатков или использования с иной целью костер должен быть тщательно засыпан землей или залит водой до полного прекращения тления.