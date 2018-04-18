В Алтайском крае запретили разводить костры и жарить шашлыки на природе

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С 12 апреля в Алтайском крае ввели особый противопожарный режим. Разбираемся, что запрещено делать в это время гражданам, и какое наказание грозит за нарушение правил.

Когда очень хочется поехать на шашлыки.
Когда очень хочется поехать на шашлыки. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
1 Что нельзя сжигать во время противопожарного режима?

Полностью запрещено сжигать мусор, горючие отходы, сухие листья и разводить костры на территории населенных пунктов, также в лесных массивах и в садоводствах. 

2 Где нельзя разводить костры в лесу?

В этот период запрещено разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев.

3 Как можно развести костер на природе, если очень надо?

В о время действия противопожарного режима разведение костров на территориях, не запрещенных в пунктах выше допускается на площадках, отделенных противопожарной минерализованной (то есть очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,5 метра. После завершения сжигания порубочных остатков или использования с иной целью костер должен быть тщательно засыпан землей или залит водой до полного прекращения тления.

4 Что еще нельзя делать во время противопожарного режима?
  • бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.);
  • употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;
  • оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не предусмотренных специально для этого местах;
  • заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;
5 Можно ли жечь сухую траву?

В время действия пожароопасного режима запрещается выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра.

6 Какие штрафы ждут нарушителей?

Нарушителей ждет административная ответственность и штрафы: физические лица могут заплатит до 10 тысяч рублей, должностные лица — до 100 тысяч рублей, юридические лица — до 1 млн рублей. К выплате также могут прибавиться сумма ущерба, нанесенного лесному фонду и затраты на тушение.

Можно ли жарить шашлыки на природе?

Пожарный, старший инспектор Максим Пузиков прокомментировал "Бийскому рабочему" некоторые правила, которые касаются в т.ч. и любителей отдыха на природе:

— Чаще всего пожары происходят из-за разведенных костров, ветер дунул, искры разлетелись – произошел пожар и пострадало имущество. Весь мусор после чистки территорий необходимо собирать и утилизировать. Такие же ограничения касаются и любителей шашлыков на природе – полностью запрещено разведение огня, костров, розжиг мангалов.

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