Из-за лесных пожаров в Минприроды перепутали Алтайский край с Амурской областью

Губернатор рассказал, что в правительстве края удивились таким публикациям и решили разобраться в случившемся. В министерстве признались: произошла ошибка.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

— Как выяснилось, нас перепутали с Амурской областью, где дела с профилактикой лесных пожаров обстоят не лучшим образом.

Также глава края сообщил, что, несмотря на проходящий паводок и дожди, в регионе еще с 12 апреля в крае объявлен пожароопасный период.

По словам губернатора, все силы и средства для борьбы с лесными пожарами находятся в повышенной готовности. Первая волна паводка скоро пройдет и возникнет опасность с огнем на полям и в лесах.

Как сказал Александр Карлин, в Алтайском крае более сухой климат, чем в подавляющем большинстве регионов Сибири и Дальнего Востока. Поэтому здесь высок риск возникновением пожаров. А так как в крае лесных угодий на душу населения гораздо меньше, чем у соседей и леса леса находятся на расстояниях, доступных значительному числу жителей, пожары могут возникать значительно чаще, чем в глухой тайге.

Любопытно, что ошибку с пожарами в Алтайском крае еще 9 апреля допустило Общественное телевидение России (ОТР), сообщившее, что в крае ввели особый пожароопасный период из-за якобы установившейся сухой погоды:

— В Алтайском крае уже несколько дней не было дождей, погода установилась жаркая и ветреная. Спасатели запрещают разводить костры в лесу, сжигать сухую траву и мусор.

При этом накануне, 8 апреля, синоптики рассказывали о погоде в крае обратное: