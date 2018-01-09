Медведев запретил россиянам выбрасывать окурки из окон машин и поездов

Из постановления правительства РФ:

— В полосах отвода и охранных зонах дорог, а также на участках железнодорожных путей и автомобильных дорог не разрешается выбрасывать горячие шлак, уголь и золу, а также горящие окурки и спички во время движения железнодорожного подвижного состава и автомобильного транспорта.

Людям, занимающимся уборкой зерновых и заготовкой кормов также запрещено курить вне специально отведенных для этого мест. А владельцам земельных участков предписано регулярно убирать мусор и косить траву. При этом запрещено выжигать траву, а также разводить костры вблизи автомобильных и железных дорог.

Также постановление запрещает курение вне отведенных мест лицам, занимающимся уборкой зерновых культур и заготовкой кормов.

Помимо этого, Медведев обязал владельцев земельных участков регулярно убирать мусор и косить траву, а также запретил выжигать траву и разводить костры рядом с автомобильными и железными дорогами.