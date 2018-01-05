Очевидцы: в одном из частных домов Барнаула произошел сильный пожар (обновлено)

Очевидцы: в одной из барнаульских саун произошел сильный пожар. Фото: Кирилл Дудкин в vk.com/barneos22. Очевидцы: в одной из барнаульских саун произошел сильный пожар. Фото: Денис Луговой в vk.com/barneos22. Очевидцы: в одной из барнаульских саун произошел сильный пожар. Фото: Денис Луговой в vk.com/barneos22.

Свидетели ЧП рассказали, что оно произошло в микрорайоне Булыгино на улице Кутузова. На кадрах с места пожара видно, что огонь уничтожил крышу здания.

Телеканал "Катунь 24" сообщает, что из-за пожара спасатели перекрыли улицу Кутузова.

О пострадавших не сообщается.

В пресс-службе краевого ГУ МЧС России рассказали, что сообщение о возгорании жилого дома поступило в 11:58. Пожар локализовали в 12:20, а еще через 7 минут полностью потушили. В борьбе с огнем участвовали 35 человек и 9 единиц техники.