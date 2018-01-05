Очевидцы: в одном из частных домов Барнаула произошел сильный пожар (обновлено)

В Барнауле днем 5 января произошел сильный пожар в частном доме. По словам очевидцев, горела сауна, сообщают в группе "Барнаул 22".
Очевидцы: в одной из барнаульских саун произошел сильный пожар. Фото: Кирилл Дудкин в vk.com/barneos22.
Очевидцы: в одной из барнаульских саун произошел сильный пожар. Фото: Денис Луговой в vk.com/barneos22.
Очевидцы: в одной из барнаульских саун произошел сильный пожар. Фото: Денис Луговой в vk.com/barneos22.
Свидетели ЧП рассказали, что оно произошло в микрорайоне Булыгино на улице Кутузова. На кадрах с места пожара видно, что огонь уничтожил крышу здания.
Телеканал "Катунь 24" сообщает, что из-за пожара спасатели перекрыли улицу Кутузова.
О пострадавших не сообщается.
В пресс-службе краевого ГУ МЧС России рассказали, что сообщение о возгорании жилого дома поступило в 11:58. Пожар локализовали в 12:20, а еще через 7 минут полностью потушили. В борьбе с огнем участвовали 35 человек и 9 единиц техники.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.