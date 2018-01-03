В Алтайском крае во время пожара погиб семилетний ребенок

На Алтае в Волчихинском районе на пожаре погиб 7-летний мальчик. ЧП произошло в селе Бор-Форпост. Здесь 1 января в шестом часу утра загорелся частный жилой дом. Во время тушения огня было обнаружено тело ребенка. Он отравился угарным газом.
Следком проводит доследственную проверку случившегося.
С момент возгорания в доме находились мать и трое ее несовершеннолетних детей. Женщина смогла вынести из горящего жилища двоих ребят, а за третьим не смогла вернуться, так как пламя охватило все помещение.
Саму мать госпитализировали с ожогами, а двое спасенные ею детей не пострадали.
По предварительным данным, причиной возгорания стало неисправность электрооборудования.
По данным МЧС, сообщение о пожаре поступило в 5:10 местного времени. В 05:28 пожар был ликвидирован. Для тушения пожара от МЧС России привлекались 8 человек личного состава и 3 единицы техники.
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