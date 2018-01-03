В Алтайском крае во время пожара погиб семилетний ребенок

Следком проводит доследственную проверку случившегося.

С момент возгорания в доме находились мать и трое ее несовершеннолетних детей. Женщина смогла вынести из горящего жилища двоих ребят, а за третьим не смогла вернуться, так как пламя охватило все помещение.

Саму мать госпитализировали с ожогами, а двое спасенные ею детей не пострадали.

По предварительным данным, причиной возгорания стало неисправность электрооборудования.

По данным МЧС, сообщение о пожаре поступило в 5:10 местного времени. В 05:28 пожар был ликвидирован. Для тушения пожара от МЧС России привлекались 8 человек личного состава и 3 единицы техники.