В Новосибирской области при пожаре погибли 10 работников обувной фабрики

Тушение пожара. Фото: 54.mchs.gov.ru. Пожар на искитимской обувной фабрике. Фото: 54.mchs.gov.ru. Тушение пожара. Фото: 54.mchs.gov.ru. Тушение пожара. Фото: 54.mchs.gov.ru. Пожар на искитимской обувной фабрике. Фото: 54.mchs.gov.ru. Пожар на искитимской обувной фабрике. Фото: 54.mchs.gov.ru. Тушение пожара. Фото: 54.mchs.gov.ru. Тушение пожара. Фото: 54.mchs.gov.ru. Тушение пожара. Фото: 54.mchs.gov.ru. Тушение пожара. Фото: 54.mchs.gov.ru.

По данным ГУ МЧС по НСО, сообщение о возгорании поступило в 8:47. Из загоревшегося одноэтажного здания ангарного типа повалил густой черный дым, образовавшийся при горении синтетических материалов. Он заполонил все вокруг, но людям вне фабрики не угрожал в отличие от тех, кто оказался внутри.

Открытое горение было ликвидировано около часа дня по местному времени. В тушении пожара задействовали 98 человек и 29 ед. техники. В настоящее время пожарные разбирают и проливают конструкции, ищут пострадавших. По предварительным данным, погибшие являются гражданами Китая. Известно, что двое пострадавших, граждане КНР, самостоятельно обратились с ожогами в местную больницу.

На месте пожара работает следственно-оперативная группа. Дознаватели устанавливают причину трагедии. По одной из версий, причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнем. По факту пожара возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее смерть двух и более лиц". Число жертв еще устанавливается.