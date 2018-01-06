Стали известны подробности пожара в автобусе в Петербурге с участием барнаульских детей

Напомним, 4 января экскурсионный автобус, в котором находились дети из Барнаула и Костромской области, загорелся во время движения. Все дети успели покинуть автобус, но рюкзачки с вещами и документами некоторых из них сгорели. Как сообщала Фонтанка, машина выгорела дотла за 14 минут.

По словам Щукина, Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу в течение дня подготовило необходимые справки, с железнодорожниками тоже вопрос решен: ребята вернутся в Барнаул на поезде, 13 января утром они будут дома.

Андрей Щукин,

заместитель председателя правительства Алтайского края:

Разрешить сложную ситуацию помогают современные технологии: копии свидетельств о рождении ребятам вышлют по WhatsApp, у них не будет никаких проблем с возвращением. По словам руководителя группы, юные артисты уже провели репетицию, все дети нормально себя чувствуют, никаких психологических последствий сложной ситуации не ощущают. Ребята молодцы: не растерялись, правильно вели себя в сложной обстановке.

По словам Щукина, поддерживается связь с руководителями группы ребят. Они рассказали подробности происшествия. 28 барнаульских ребят и два их педагога отправились на экскурсию на автобусе. Тот прибыл на Биржевую площадь, ребята полюбовались ростральными колоннами и вернулись в салон. Практически сразу после начала движения все почувствовали запах гари, водитель остановил автобус и дал команду выйти из салона. Когда он понял, что самостоятельно потушить возгорание не получится, потребовал, чтобы дети отошли подальше от машины, открыл багажные отсеки, стал вытаскивать багаж. По словам руководителя группы, наши дети не запаниковали, даже переносили и аккуратно укладывали багаж, который водитель убирал на безопасное расстояние. "Так что ни дети, ни багаж, включая и необходимый реквизит, не пострадали", - рассказал Андрей Щукин.